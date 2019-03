Tre unge sigtet: Solgte narko via sociale medier

Nordjyllands Politi gennemførte tidligere i dag en aktion rettet mod en mistænkt narkoring, der solgte stoffer via sociale medier.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Efterforskere fra Nordjyllands Politi skred i dag, kl. 10.00, til handling og anholdt tre nordjyske mænd mellem 20 og 21 år. Anholdelserne skete på adresser i Aalborg.

Samtidig med anholdelserne foretog politiet ransagning af syv adresser omkring Aalborg, hvorved man beslaglagde endnu ikke opgjorte mængder af hash, kokain og doping samt større kontantbeløb,' lyder det i pressemeddelelsen.

Anholdelserne sker efter, at politiet gennem de sidste fire uger har gennemført en efterforskning, hvor politiets operative efterforskere har viklet en række tråde ud, der kan føres tilbage til salg af stoffer via sociale medier på internettet. Her har personer tilbudt salg af blandt andet hash og kokain.

De anholdte mænd løslades efter endt afhøring, da man ikke vurderer, at der er grundlag for varetægtsfængsling, idet de ikke kan skade den videre efterforskning, men sigtelsen mod dem opretholdes, ligesom at politiets efterforskning i sagen fortsætter.

- Salget er foregået på den måde, at man via sms eller telefonopkald har ringet til det oplyste telefonnummer, hvorefter der er aftalt leveringssted, oplyser politikommissær Casper Jacobsen.

Politikommissæren uddyber, at sælgeren derpå sørgede for, at narkoen blev transporteret til leveringsstedet, hvor handlen foregik. Selve transporten af stofferne blev udført af forskellige personer, der står for at gennemføre salget.

- Alle handlerne har været af forskellige kvantum – helt fra små leverancer til de lidt større, tilføjer han.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at myndighederne også patruljerer på internettet for at finde sælgere af blandt andet narkotika.

- Man skal altså heller ikke online vide sig sikker, hvis man handler med stoffer, siger Casper Jacobsen.

Sagen er dog ikke afsluttet. Også den mistænkte narkorings kunder risikerer at få besøg af politiet.