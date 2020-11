Tre unge tiltalt for serie af røverier: 14 ofre truet og ydmyget

Tre unge på 15, 16 og 17 år fotograferede ifølge anklagen ofres sundhedskort og truede med at slå dem ihjel

De unge ofre for en serie grove gaderøverier blev ikke blot plyndret for deres værdier, typisk iPhones og Apple Airpods, de blev også truet og ydmyget på det groveste af røverne, som truede med at stikke dem ned.

En række af ofrene fik fotograferet deres sundhedskort, så røverne kendte deres adresser, og de blev truet med, at de eller deres familie ville blive opsøgt, hvis de gik til politiet.

- Vi skærer dig og din familie op, hvis du går til politiet. Vi kommer og knepper dig, hvis du siger noget, lød blot en af truslerne mod ofrene.

I løbet af blot 11 dage i juni nåede tre store drenge på 15 og 16 år - den ene er nu fyldt 17 - ifølge tiltalen at begå 12 gaderøverier i København og Nordsjælland.

Der var 14 ofre for røverierne, og 11 af dem blev truet til ikke at anmelde røverierne.

Kan ikke udvises

De tiltalte, der nægter sig skyldige, sidder varetægtsfængslet i surrogat på lukkede ungdomsinstitutioner.

Anklagemyndigheden kræver dem idømt fængsel, og derefter skal deres sager behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, så de som en 'tillægsstraf' kan få vilkår, som de skal følge.

De tiltalte er af anden etnisk herkomst, men danske statsborgere, så udvisning kommer ikke på tale.

Flere af røverierne skete i nærheden af S-tog stationer som Nørreport eller stationerne i Lyngby og Hillerød.

Et offer blev for eksempel 18. juni kl. 20.50 ifølge tiltalen passet op af de røvere på Spiralen ved Hillerød Station. De truede med en kniv, lavede 'stikbevægelser' mod ham og den ene truede: 'Skal jeg stikke dig ned?'

Offeret fik frataget sin iPhone og sine Apple Airpods, men her sluttede røveriet ikke.

Truet til at smide tøjet

Han blev beordret op ad en væg, fik kniven mod halsen og blev truet til at tage sit tøj af, mens de filmede ham med mobiltelefonerne.

Offeret fik ordre på, at 'han ikke skulle vise sit ansigt i Hillerød igen', og at de ville finde ham og stikke ham ned, hvis han gik til politiet. De sagde også, at de havde fundet hans Facebook-profil frem på en telefon.

Retssagen mod de tre tiltalte starter tirsdag i Københavns Byret. Tiltalen omfatter i alt 29 kriminelle forhold.

Politiet i København og Nordsjælland oplevede i begyndelsen af sommeren en voldsom stigning i antallet af gaderøverier. 1. juli lykkedes det politiet at anholde de tre nu tiltalte, der dagen efter blev varetægtsfængslet.

