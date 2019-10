Tre uskyldige var fængslet i 1707 døgn: Derfor får de ingen erstatning

Det var deres egen skyld, at de blev frihedsberøvet, siger Københavns Byret i en dom over tre venner til terroristen Omar El-Hussein

Tre venner til terroristen Omar El-Hussein, der stod bag de dødelige angreb på Krudttønden og Synagogen 14. februar 2015, blev varetægtsfængslet i samlet 1707 døgn, fordi de hjalp Omar El-Hussein i timerne mellem de to angreb.

Men hjælpen var ikke strafbar, slog Københavns Byret fast i en dom 27. september 2016, hvor i alt fire tiltalte blev frifundet for medvirken til terrorisme.

To af dem blev dog dømt for at have skaffet terroristens M95 automatriffel af vejen og fik domme på tre og to et halvt års fængsel.

Efter frifindelsen for terror krævede tre af de tiltalte forhøjet erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, mens den fjerde opgav at søge erstatning. Taksten for uberettiget fængsling er 800 kr. pr. døgn, men i terror-sager forhøjes erstatningen med 200 procent.

Var selv ude om det

En 26-årig krævede 1.121.700 kr. og en 35-årig 1.358.300 kr., mens den 30-årige, som fik tre års fængsel, ’blot’ krævede 200.000 kr. i tort. Hans straf var længere end perioden i varetægt, men han krævede alligevel erstatning, fordi det var særligt belastede at være sigtet for terror.

Den 26-årige sad varetægtsfængslet i 590 døgn, den 35-årige i 559 døgn og den 30-årige i 558 døgn.

Nu har Københavns Byret i en dom afvist de frifundnes krav, fordi retten mener, at de selv var ude om, at de blev frihedsberøvet.

De måtte indse, at hele deres adfærd og hjælp til Omar El-Hussein gav anledning til, at de blev mistænkt, og at de derfor selv gav anledning til de lange varetægtsfængslinger.

Derfor skal de ikke have en krone i erstatning, siger byretten, der stadfæster afgørelser fra Statsadvokaten og Rigsadvokaten. Det fremgår af den 22 sider lange dom, som Ekstra Bladet har læst.

De frifundne skal i stedet selv betale salærer til deres advokater på i alt 100.000 kr. Det er endnu uvist, om de vil anke dommen til Østre Landsret.

Aftalte forklaringer

Efter Omar El-Husseins angreb på Krudttønden, hvor den 55-årige filminstruktør Finn Nørgaard blev dræbt, hjalp Omar El-Husseins venner fra Mjølnerparken med at skaffe hans jakke og våbnet af vejen.

Omar El-Hussein gav udtryk for, at hans angreb på Krudttønden var en fiasko, fordi tegneren Lars Vilks ikke var død.

artiklen fortsætter under billedet

To af Omar El-Husseins venner hjalp med at skaffe terroristens M95 riffel af vejen efter angrebet på Krudttønden. Politifoto

Vennerne vidste, at han stod bag angrebet og aftalte, hvad de skulle forklare politiet, nemlig at de ikke støttede hans gerninger, ikke vidste hvad han havde gjort og kun havde hjulpet ham med tøj.

En af vennerne købte en taske i Føtex til Omar El-Hussein, som bar tasken under angrebet på Synagogen samme nat. En anden ven lånte ham en grå hættetrøje. Vennerne mødtes med terroristen flere gange efter angrebet på Krudttønden, inden de gik på netcaféen Powerplay, hvor Omar El-Hussein fra kl. 21.17 søgte efter nye terrormål. Tre af de frifundne så, hvad han søgte efter.

Undersøgelser af pc´en viste, at Omar El-Hussein blandt andet søgte på 'Fiolstræde 34 B', som er samme karré som Synagogen, og Det Jødiske Hus.

Gik ud og spiste

Bagefter gik vennerne ud og spiste, inden Omar El-Hussein angreb Synagogen kl. 00.40. Efter drabet på vagten Dan Uzan mødtes Omar El-Hussein igen med to af vennerne, og fortalte dem om angrebet på Synagogen.

Under retssagen om erstatning forklarede den 26-årige i retten, at han var blevet traumatiseret af den lange varetægtsfængsling på 590 døgn.

Han blev løsladt i september 2016 og har siden ikke kunnet få et arbejde. Han har angstanfald og psykiske problemer og er blevet hjemløs:

- Jeg kan bare ikke bearbejde det. Det er en lang proces. Jeg har prøvet at starte i skole, men det har været svært. Alle kender mit navn og jeg bliver gekendt som 'ham fra terrorsagen', forklarede han.

Også den 35-årige forklarede i retten om psykiske eftervirkninger. Hans personlighed har ændret sig og han bliver let irriteret, sur og hidsig. Hans kone forlod ham under varetægtsfængslingen. Han har gået til psykolog og hans familie 'ser også anderledes på mig', forklarede han.

Under retssagen kom det frem, at den 35-årige på sin bopæl havde 47 skarpe patroner kaliber ni mm. Luger, som lå i en æske til 50 patroner.

Tre afskudte patroner af samme mærke og kaliber blev fundet ved Synagogen.

Den 35-årige havde også 10 skarpe patroner kaliber 7,65 Geco. Der blev fundet afskudte patroner af samme mærke og kaliber ved Synagogen og på Svanevej, hvor Omar El-Hussein blev dræbt af Aktionsstyrken efter at han først havde åbnet ild mod betjentene.

Men ammunitionen er almindelig, og Københavns Byret fandt det ikke bevist dengang, at den 35-årige havde overdraget patroner til Omar El-Hussein.