Treårig overlever fald fra sjette sal

Der gik et chok igennem en flok beboere i Chongqing i det sydvestlige Kina, da de mandag eftermiddag så en treårig dreng kravle rundt på ydersiden af en altan i seks etagers højde. Der blev dog reageret hurtigt, og da barnet i sidste ende faldt ned fra altanen, blev han grebet på et udspændt lagen.

Den treårige dreng var blevet efterladt alene hjemme, mens hans bedstemor var ude at handle. Han blev efterfølgende kørt på hospitalet, men har ikke lidt skade af det lange fald.

Zhu Yanhui var et af vidnerne til den dramatiske redningsaktion.

- Jeg kiggede op og så et lille barn, der bare dinglede deroppe. Min første reaktion var at finde noget at gribe ham med. Jeg overvejede også at gribe ham med mine bare hænder, men det havde ikke virket, siger Yanhui ifølge AP.

Zhou Xiaobo var en af de heltemodige beboere, der holdt lagenet, som den treårige dreng landede i. Der skulle tænkes hurtigt i situationen.

- Jeg holdte bare fast i lagenet, og ti sekunder efter faldt drengen. Det hele gik så hurtigt, sagde Zhou Xiaobo ifølge AP.

