Tredje aktion på få timer i København

Politiet har torsdag aften afholdt endnu en politiaktion torsdag aften - denne gang på Ramsingsvej i Valby.

Aktionen er den tredje i rækken, efter politiet i løbet af torsdagen har afholdt to lignende aktioner på Gulbergsgade på Nørrebro og Højbjerg Vænge i Herlev.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at aktionen på Ramsingsvej til forveksling ligner de to tidligere aktioner.

- Jeg ser bomberyddere, teknikere, hunde og politifolk i hvide dragter, fortæller han.

Københavns Politi vil overfor Ekstra Bladet ikke bekræfte, at aktionerne har en sammenhæng. Som ved de to foregående aktioner er de fåmælte.

- Jeg kan ikke tilføje noget overhovedet, lyder det fra vagtchef hos Københavns Politi, Carsten Reenberg.

To anholdte

Københavns Vestegns Politi var torsdag aften ude med en pressemeddelse om, at de torsdag morgen har anholdt to 20-årige mænd i forbindelse med en ilspåsættelse af en bus på Amager Strandvej natten til torsdag.

'I løbet af eftermiddagen og aftenen ransages flere adresser i København og på Vestegnen i relation til sagen', skriver Københavns Vestegns Politi blandt andet i pressemeddelelsen.

Om ransagelserne og politiaktionerne på Nørrebro, Herlev og Valby har en sammenhæng har politiet ikke ønsket at bekræfte overfor Ekstra Bladet.

De to anholdte er ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i 21 dage.

