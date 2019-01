Tredje mand sigtet efter voldsepisode ved Remees natklub

En 3. mand blev mandag fremstillet i grundlovsforhør for voldsepisoden ved Remees natklub Arch søndag. Også han blev løsladt

En 35-årig mand blev mandag fremstillet i grundlovsforhør i København.

Han var sigtet for natten til søndag i en baggård til Remees natklub Arch i København i forening med flere andre personer at have slået en 22-årig mand tre til fire gange i ansigtet med knyttet hånd samt sparket ham seks til syv gange, mens offeret blev fastholdt i benene og omkring halsen, hvilket medførte vejrtrækningsbesvær.

Manden, som er omfattet af et navneforbud, nægtede sig skyldig.

Selvom manden fra anklageren blev krævet varetægtsfængslet, blev han løsladt efter grundlovsforhøret, som foregik for lukkede døre af hensyn til sagens efterforskning.

Derfor har offentligheden ikke kendskab til den sigtedes forklaring.

To andre løsladt

Søndag blev to mænd på henholdsvis 22 og 23 år ligeledes fremstillet i sagen. Ligesom den 35-årige nægtede de sig skyldige og blev løsladt igen efter grundlovsforhøret.

Som ved dagens grundlovsforhør var de to mænd omfattet af et navneforbud, hvorpå dørene blev begæret lukket.

Af sigtelsen søndag lød det dog, at offeret blandt andet havde brækket næsen og fået et brud på strubehovedet.

Offeret blev efter overfaldet indlagt og havde ifølge Københavns Politi tydelige tegn på, at han var blevet udsat for grov vold.