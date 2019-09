Tredje person død og 450 syge efter brug af e-cigaretter

En tredje person er fredag død af en mystisk lungesygdom, som er relateret til brugen af e-cigaretter.

Myndighederne i staten Indiana bekræftede fredag, at personen var død af en 'voldsom lungesygdom relateret til e-cigaretter', og at personen var over 18 år gammel. Andet har de endnu ikke oplyst.

Samtidig er et fjerde dødsfald under efterforskning, mens op mod 450 personer meldes ramt af lungesygdommen på tværs af 33 stater i USA.

Det skriver Washington Post.

Forskere og læger i berørte stater kalder nu spredningen for 'bekymrende'. Selvom den officielle årsag til sygdommen endnu ikke er fundet, så har man alligevel formået at kæde den sammen med brugen af e-cigaretter.

Det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse advarer, at der ikke er tale om en bestemt type af væske til e-cigaretter, og selvom flere af patienterne har brugt marihuanna-baserede væsker med THC, så har nogle også blot benyttet sig af væske med nikotin.

- Vi får et klarere fokus, og efterforskningen indsnævres, siger Ileana Arias, som er souchef på afdelingen for ikke-smittende sygdomme hos centeret for sygdomskontrol og forebyggelse.

Der bliver taget prøver fra patienter på tværs af landet, så de kan blive testet for en bred række af kemikalier.

