Trestjernet restaurant brændt helt ned

Det er slut med luksusmad på Restaurant Meadowood. I hvert fald for nu.

Den trestjernede Michelin-restuarant er mandag brændt ned til grunden, efter den blev indhentet af flammerne i de massive skovbrande, der lige nu hærger Napa Valley nord for San Francisco.

Luksusrestauranten blev drevet af kokken Christopher Kostow, der har haft stedet i mere end et årti. Foruden en Michelin-restaurant fungerede stedet også som et resort, hvor et spabad eller vinsmagning kunne nydes.

Brandene i området startede 27. september og er blevet døbt 'Glass Fire'. Skovbranden er stadig ude af kontrol, og hundredvis af brandmænd kæmper med at få den under kontrol.

Op mod 100.000 mennesker er blevet evakueret, ligesom brandene har katastrofale følger for vinproduktionen i området.

- Den er så uforudsigelig. Du ved ikke, hvor hurtigt den bevæger sig. Men den vil indhente dig, siger Tyree Vander, der er talsmand for California Department of Forestry and Fire Protection til Los Angeles Times.

Efter branden på restauranten har chefkokken lagt følgende på Instagram:

Se flere billeder fra branden herunder: