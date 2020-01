Tricktyv slår til i supermarkeder: - Jeg har glemt mit kort i bilen

En tricktyv har hærget over store dele af Danmark, hvor udbyttet stort set hver gang har været to kartoner cigaretter.

Politiet opfordrer nu supermarkeder over hele landet til at anmelde tilsvarende tyverier og gerne med videoovervågning, så politiet kan bygge en sag op mod en 30-årig mand fra Højby i Odsherred, der foreløbig er sigtet for flere end 20 tyverier.

Fremgangsmåden var den samme hver gang: Som kunde gik han til kassen med almindelige varer og bad om at få to kartoner cigaretter, som han straks tog i hånden.

Så sagde han til kassemedarbejderen, at han havde glemt sit betalingskort i bilen, og gik ud for at hente det. De almindelige varer lod han blive ved kassen, men han tog cigaretterne med og kom aldrig tilbage for at betale.

Der er foreløbig anmeldt tyverier i Nordjylland, på Fyn, Sydsjælland og Lolland-Falster, Københavns Vestegn og Nordsjælland.

Flugtbil fotograferet

Hen over jul og nytår begik manden en række tyverier i Odsherred, og personalet var derfor meget opmærksomme på tyven. Hans flugtbil blev også fotograferet, men nummerpladerne var stjålet i Højby i december 2019. Nærpolitiet i Nykøbing Sjælland fik manden identificeret blandt andet ud fra videoovervågning, og i går kl. 9.45 blev den 30-årige anholdt.

Han har i øvrigt ikke noget kørekort, så han er også sigtet for kørsel uden førerret. Midt- og Vestsjællands Politi har en formodning om, at flere supermarkeder måske ikke har anmeldt tilsvarende tyverier, fordi personalet ikke burde have udleveret cigaretter på den måde. Politiet mener, at den sigtede 30-årige har solgt cigaretterne videre.

Værdien af de stjålne cigaretter er foreløbig oppe på et femcifret beløb.