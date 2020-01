Tricktyv udgav sig for at være betjent: Anholdt da han kom tilbage

18-årig mand har udgivet sig for at være politimand og i den forbindelse franarret et kontokort fra en ældre mand i Herlev

En 18-årig mand er anholdt, efter han udgav sig for at være betjent og dermed fik tillusket sig et kontokort af en ældre mand i Herlev.

Det fremgår af en pressemeddelelse Fra Københavns Vestegns Politi.

Da politiet kom ud til den ældre mands lejlighed stod det klart, at der var tale om tricktyveri.

Mens politiet var tilstede i mandens lejlighed, vendte den unge mand tilbage, og her blev han anholdt.

Det viste sig, at den 18-årige havde udgivet sig for at være politimand, ved at vise et visitkort, den unge mand havde modtaget i anden forbindelse fra en politimand.

Det viste sig også, at der var blevet hævet et større kontantbeløb på den ældre mands kontokort.

- Sagen her understeger, hvorfor man altid skal bede om at se legitimation, når man bliver kontaktet af politiet - og et visitkort er ikke legitimation. Alle politiansatte har et politiskilt, og det skal man bede om at se, siger politikommissær Carsten Knudsen, som roser den ældre mand for at kontakte politiet, da han kommer i tvivl.

- For man kan altid ringe 114, hvis man er i tvivl om personen, der har henvendt sig, vitterlig er politimand. Det kan vi meget hurtigt afklare, forklarer politikommissæren.

Den 18-årige vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup.