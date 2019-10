Tricktyve snyder butikker for Oddset-kuponer

Butikker på egnen omkring Silkeborg udsættes for tiden for tricktyverier, hvor butikkerne frastjæles Oddset-kuponer, skriver Midtjyllands Avis.

Lørdag gik det ifølge det midtjydske regionalmedie ud over en Spar-butik i Ans, hvor en ansat blev snydt til at udlevere Oddset-kuponer til et beløb af 9000 kroner, som gerningsmanden ikke betalte for.

Siden er yderligere to anmeldelser kommet til. 18. oktober lykkedes det en 20- til 30-årig mand at fuppe ekspedienten i Superbrugsen i Them til at udlevere kuponer, som kostede i alt 11.000 kroner.

Midtjyllands Avise beskriver, hvordan manden købte først et enkelt lod til en 10’er, men efterfølgende lod som om, han ombestemte sig og fik yderligere 11 kuponer. Manden fik ekspedienten gjort så forvirret, at han kun betalte 110 kroner for de resterende kuponer, som altså i virkeligheden lød på 1000 kroner stykket.

Den anden sag er Dagli' Brugsen i Bryrup, hvor en svindler snød en medarbejder til at udlevere kuponer til en værdi af 9000 kroner uden at betale for dem

Politiet i Silkeborg opfordrer derfor butikkerne til at være påpasselige, når folk spiller for større beløb. Det gælder særligt, når kunden ombestemmer sig undervejs i handlen.