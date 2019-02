Tricktyve stjal fra ældre kvinder

Både i Brabrand ved Aarhus og i Grenaa fik ældre kvinder tirsdag besøg af en fremmed, der udgav sig for at være en anden, end de var.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.



Tillykke, du har vundet en gavekurv fra Rema 1000!

Sådan lød beskeden fra en kvinde til en 89-årig dame på Hejredalsvej i Brabrand. Den 89-årige kvinde var tirsdag klokken 17.00 ved at låse døren til sit hjem op, da hun blev kontaktet af tricktyven, som havde en fin kurv under armen.



Kvinden gik med ind i lejligheden, hvor hun bad den 89-årige om at sætte sig ned, mens hun lige hentede noget andet. Da gæsten kort efter gik, opdagede den 89-årige beboer, at der var forsvundet flere smykker og nogle kontanter fra lejligheden.



Kvinden i Brabrand beskrives som:

• Østeuropæisk af udséende, lys i huden

• Cirka 35-45 år

• Cirka 165-175 centimeter høj

• Mellemlangt, sort hår

• Talte dansk med accent

• Iført frakke og mørke briller



Lignende fremgangsmåde

Ligeledes i går, tirsdag, klokken 14.00 ringede det på døren hos en anden ældre kvinde på Fuglevænget i Grenaa. Her udgav en fremmed kvinde sig for at være en person, der skulle tjekke, hvor tilfreds borgerne er med hjemmeplejen.



Herefter gik den ubudne gæst ind og bad beboeren om at sætte sig på en stol, hvorefter de snakkede lidt frem og tilbage. Efter lidt tid gik den mystiske kvinde ud. Efterfølgende opdagede den ældre dame, at der var rodet i hendes taske og pung. Der var dog tilsyneladende ikke stjålet noget.



Kvinden i Grenaa beskrives som:

• Cirka 30-45 år

• Cirka 165-175 centimeter høj

• Lys hud

• Talte dansk med accent



Østjyllands Politi opfordrer til, at man forholder sig kritisk til fremmede personer, der vil ind i ens hjem. Lav eventuelt et kontrolopkald til det sted, som personen udgiver sig for at være fra. Er du i tvivl, så lad være med at åbne døren for vedkommende.

Ring til politiet, hvis du har mistanke om, at personen har onde hensigter, skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen om sagen.