Tricktyveri i smykkebutik: Har du set disse mænd?

Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde to formodede tricktyve, som ifølge politiet slog til 16. oktober mod Houmeden Guld, Sølv og Ure på Houmeden i Randers 16. oktober.

De to mænd kom ind i butikken, tog kontakt til ekspedienten og begyndte at tale tysk. De sagde, at de var fra Tyrkiet og på udkig efter smykker til deres koner. På et tidspunkt viste ekspedienten en af mændene smykker i vinduet - imens udnyttede den anden mand ifølge politiet muligheden til at stjæle smykker fra disken.

Mændene forlod butikken med undskyldningen om, at deres koner skulle med og vælge smykkerne.

Først senere opdagede ekspedienten, at der var stjålet ringe og armbånd til en samlet værdi af over end 120.000 kroner.

Politiet har mistanke om, at de to mænd vil forsøge sig med samme modus i andre forretninger. Hvis du har oplysninger, som kan hjælpe politiet, kan du ringe 114.

Herunder er politiets signalementer:

A, der stjal smykkerne fra disken, beskrives som:

Mand

- Ca. 35-45 år gammel

- Ca. 180 cm høj

- Kraftig af bygning

- Mørk i huden, sort hår og sort fuldskæg

- Bar hvid kasket

- Var iført sort jakke og blå jeans

- Medbragte en hvid papirspose

- Talte tysk

B, der afledte ekspedientens opmærksomhed, beskrives som:

Mand

- Ca. 30-40 år gammel

- Almindelig af bygning

- Mørk i huden og med sort hår

- Bar en grå sixpence

- Var iført sort jakke og sorte bukser

- Talte tysk



Begge mænd er muligvis af tyrkisk afstamning.