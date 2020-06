Trio frifundet for vildt skyderi - to blev dømt

Tre mænd, der fik lange domme i byretten, blev frifundet for et skyderi i Ishøj i maj 2018. To andre blev dømt for skud, der gennemhullede egen Mercedes

Tre mænd, der i byretten blev idømt henholdsvis to gange 11 og 12 års fængsel, blev tirsdag frifundet i Østre Landsret.

I samme sag fik Mustafa Arabaci skærpet sin straf til 12 års fængsel og Usmaan Javed fik stadfæstet byrettens dom på 11 år.

Trioen blev frifundet med den mindst mulige stemmemargin, da de tre juridiske dommer og fem nævninge ville dømme mændene, mens de sidste fire nævninge stemte for frifindelse. For at blive dømt i landsretten skal seks nævninge stemme for.

Det oplyser to af mændenes forsvarsadvokater til Ekstra Bladet.

Narkoopgør

De fem mænd var tiltalt for drabsforsøg under et vildt skyderi, der fandt sted på Vejlebrovej i Ishøj i 2018. Ifølge politiet var skyderiet et opgør om narkomarkedet, hvor der blev skudt mellem personer, som var kørende i en sølvgrå Mercedes, en sort Hyundai og en rød Toyota Aygo.

Grupperne var ikke registrerede som bander, og derfor var bandeparagraffen ikke taget i brug under sagen. Derimod var der rejst tiltale efter straffelovens § 81 b, hvor straffen kan forhøjes med indtil det halve, når skydevåben benyttes på et offentligt sted.

- Min klient er utrolig lettet efter at have siddet uskyldigt varetægtsfængslet i to år, siger forsvarsadvokat Anders Schønnemann Olesen til Ekstra Bladet.

Også advokat Peter Secher, der førte sagen for en af de frifundne mænd, er tilfreds med dommen, selvom det var på et hængende hår.

- Det er en sag, der blev afgjort på forståelsen af nogle tekniske spor, siger han.

Secher fortæller, at han for at illustrere, hvad der skete tilbage i maj forrige år rekonstruerede gerningsstedet i det midlertidige retslokale i Bella Center. Her udgjorde stole det for sæderne i den sølvgrå Mercedes, og store bloklys markerede de afskudte patronhylstre.

Ramte egen bil

Under skyderiet blokerede Mustafa Arabaci og Usmaan Javed i hver sin bil for Toyota'en, der to dage før skyderiet blev røvet på en parkeringsplads ved Østergården i Ishøj. Herefter bragede de mange skud, som på mirakuløs vis ikke ramte nogen.

Østre Landsret fandt, at gerningsmanden i den søvgrå Mercedes ramte sin egen bil med otte skud og to skud forsvandt ud i det blå.

Og dermed lagde retten også til grund, at trioen i den røde Toyota ikke selv affyrede nogen skud og derfor blev frifundet.