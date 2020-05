Trio tiltalt for tæv og trusler: Tvang ofre ind i bil

Tre mænd sidder tirsdag på anklagebænken i Retten i Aarhus, tiltalt for grove overfald på to andre mænd.

Overfaldene skal være sket 7. januar 2020 mellem klokken 18:30 og 22.00. Ud for en adresse i Aarhus blev de to mænd, ifølge anklagemyndigheden, tvunget ind i to forskellige biler, som så kørte fra stedet.

I den ene bil blev offeret angiveligt slået i hovedet med knytnæveslag og fik sprøjtet peberspray i og omkring munden.

En af de tiltalte skal også have truet ham ved at føre en finger hen over sin hals eller strube og sige noget i retning af 'det her er, hvad der kommet til at ske i nat'.

Trioen er også tiltalt for at forsøge at lægge manden i håndjern, men det mislykkedes, fordi han gjorde for meget modstand.

I krydset Søndre Ringgade/Ankersgade/Augustenborggade lykkedes det offeret at slippe ud af bilen.

Tvunget til at hæve penge

Det andet offer blev kørt til Viby, og her tvang de tiltalte ham angiveligt til at hæve 2000 kroner til dem.

Desuden er trioen tiltalt for at holde offeret i halsgreb, slå ham i hovedet med en kniv og for at true med at skære ører og næse af eller lignende.

Anklager Bjørn Fogh Sørensen oplyser til Ekstra Bladet, at det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at der fortsat er gerningsmænd på fri fod.

De tiltalte er henholdsvis 20, 22 og 27 år. Både den 22-årige og den 27-årige er tidligere dømt for lignende kriminalitet. De kræves udvist, fremgår det af anklageskriftet.

Forsvarer for den 20-årige Mette Grith Stage oplyser, at han nægter sig skyldig. Det samme gør den 22-årige ifølge sin advokat Henrik Garlik.

Forsvarer Tenna Dabelsteen kan ikke forud for retssagen udtale sig om, hvordan hendes klient forholder sig til tiltalen.