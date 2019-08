Trods serie af henvendelser: Pensionerede terrorister fortsat på fri fod

De tyske myndigheder leder fortsat med lys og lygte efter tre tidligere medlemmer af Rote Armee Fraktion, som mistænkes for at finansiere deres nuværende liv med røverier.

Gentagne gange gennem de senere år har kriminalpolitiet i delstaten Niedersachsen, hvor menneskejagten er forankret, udsendt offentlige efterlysninger med ny billeder af den efterhånden midaldrende trio, 65-årige Burkhard Garweg, 50-årige Ernst-Volker Staub og 61-årige Daniela Klette.

De to sidste menes at danne par.

Seneste offentlige efterlysning var i forsommeren. Og siden har politiet modtaget lidt over 50 henvendelser i sagen. Dog uden, at det har givet noget efterforskningsmæssigt gennembrud.

Konkret mistænkes den efterhånden aldrende trio for tolv røverier og røveri-forsøg, der alle er udført efter samme mønster.

Enten har målet været pengetransporter på vej til store supermarkeder, eller også er man gået efter store supermarkeders kassebeholdninger, hvor maskerede røvere er trængt ind på kontoret, hvor pengene er blevet opbevaret.

Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub og Daniela Klette som politiet mener, de ser ud i dag.

Herefter har man holdt det tilstedeværende personale op og plyndret pengene. Røverier- og røveriforsøg er udført med hurtig, kontant og kølig effektivitet.

Det var i juni 2016, at politiet første gang offentligt meldte ud, at man jagtede den tidligere terroristtrio. Det skete efter et røveri mod en pengetransporter lidt syd for Bremen.

Politiet har oplyst, at man samarbejder med myndighederne i Holland, Frankrig, Italien og Spanien i forbindelse med jagten på de tre.

Alle tre mistænkes for at have været del af terrorgruppen Rote Armee Fraktions såkaldte tredje generation, der opererede i 1980'erne og i begyndelsen af 1990'erne.

Myndighederne har udsat belønning til de personer, der kan komme med afgørende tip i sagen. Højeste belønning er er på 80.000 Euro - godt 600.000 kr.

Drab og bomber: Har jaget pensionerede terrorister i tre årtier