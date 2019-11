Trods stor personalemangel: Fængsel får grøn smiley

Michael Gjørup er en glad mand. Han er daglig leder af Storstrøm Fængsel, der ligger ved Nørre Alslev på Falster, som Arbejdstilsynet har tildelt en grøn smiley.

Fængslet er ellers personalemæssigt underbemandet, hvilket ikke gør glæden over den grønne smiley mindre.

- Det er vi selvfølgelig glade for. Men det er samtidig vigtigt for mig, at sende et signal om, at det ikke skal være en hvilepude, fortæller Michael Gjørup.

- Vi er voldsomt udfordrede på grund af manglen på personale. Og det bliver ikke mindre af, at der kommer flere og flere indsatte.

- Men det er vigtigt, at vi som ledelse og fællesskab med arbejdsmiljøudvalget/samarbejdsudvalget har fokus på personalets trivsel og sikkerhed, siger fængslets leder.

Han oplyser, at fængslet mangler cirka 40 årsværk for at være være normalt bemandet.

Har de største problemer

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, oplyser, at kriminalforsorgen generelt lider af underbemanding, men at fængslet på Nordfalster er det, af de lukkede danske fængsler, der er værst ramt i den forbindelse.

- Det er korrekt, siger Michael Gjørup.

- Og det har stor indflydelse på personalet, hvor det dagligt betyder, om vi skal beordre folk på arbejde, eller vi skal nedpostere, tilføjer han.

I forhold til nedpostering betyder det, at forskellige stillinger vil henstå som ubesatte, hvilket ikke kun har betydning for fængslets ansatte, men også for de indsatte.

- Der er arbejdsopgaver, som dermed ikke bliver løst. Primært er det administrative opgaver. Sagsbehandling og den salgs, der selvfølgelig har indflydelse på de indsatte og deres hverdag. Men det gælder også aktiviteter, som eksempelvis boldbane og bibliotek, der også bliver berørt af personalemanglen, siger Michael Gjørup.

Forbund også glad for smiley

Hos Fængselsforbundet, der organiserer fængslets betjente er man ligeledes glad for den grønne smiley.

- Det er selvfølgelig positivt, men det kommer nu ikke bag på mig, for de kolleger, der er dernede, de har kampgejst, siger Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet.

- Generelt er de glade for at være der, siger han.

Men de har meget overarbejde og mange ekstravagter, så de ved aldrig rigtigt hvornår de har fri, tilføjer forbundsformanden.

Han fortæller, at Storstrøms Fængsel er klart det værste sted, når det gælder mandskabsmangel.

- På grunds fængslets beliggenhed tror jeg, at det at personaleproblemerne vil række mange frem i tiden.

Som udgangspunkt er der det ikke noget galt med Nordfalster fortæller forbundsformanden, der fortæller, at en del af de ansatte var tidligere på Vridsløse. Og her havde de ansatte bosat sig i i Københavnsområdet eller på anden måde i forhold til det nu lukkede Vridsløselille-fængsel, der lå i Albertslund.