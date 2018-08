Trods tidligere melding: Dansker var blandt tilskadekomne i busulykke

En dansk kvinde blev efter ulykken med den tyske Flixbus i morges kl. 6.18 bragt til hospitalet, på trods af tidligere meldinger fra tysk politi og Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Ifølge de seneste oplysninger fra de tyske myndigheder var tre danskere ombord på den forulykkede bus.

- Tyske myndigheder oplyser desuden, at en enkelt dansk statsborger er indlagt og behandles for chok efter ulykken, og at en anden dansk statsborger tidligere på dagen har fået behandling for lettere chok, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice i en mail til Ekstra Bladet.

Se også: Fire danskere var med forulykket bus

Flere alvorligt kvæstet

Den danske kvinde er dog her til aften blevet udskrevet fra hospitalet i Tyskland, oplyser Udenrigsministeriet.

Bus fra København i ulykke i Tyskland: Flere kvæstede

Ifølge tysk politi var der i alt 61 passagerer ombord på bussen fra det tyskejede selskab, hvoraf 16 kom til skade og seks blev alvorligt kvæstet.