Trodser forsamlingsforbud: Over 30 muslimer samlet til fællesbøn

En gruppe muslimske mænd mødtes søndag aften på en parkeringsplads nær Gellerupparken i Aarhus for at bede sammen

Søndag aften mødtes flere end 30 muslimske borgere til en stor fællesbøn på en parkeringsplads ved Gellerupparken i Aarhus.

Det på trods af forsamlingsforbuddet, der forbyder flere end ti at samles på grund af risikoen for at viderebringe smitte, og som søndag aften endda blev forlænget til 8. juni.

Fællesbønnen blev fanget på en video, som du kan se øverst i artiklen. I videoen ser man også, at de fremmødte står tæt sammen og dermed langtfra holder den ene meters afstand, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Politiet var på vej, men kørte galt

Ifølge politiinspektør hos Østjyllands Politi Gert Bisgaard var politiet bekendt med, at fællesbønnen skulle finde sted.

- Vi havde fået et tip og skulle have været derude, så vi kunne tage det i opløbet, inden det blev et problem, fortæller Gert Bisgaard.

- Men vi kommer for sent af sted, og på vej derud kommer patruljevognen i et mindre færdselsuheld. Så da vi omkring klokken 23.30 når derud med en ny patruljevogn, er bønnen overstået, fortsætter han.

Ifølge politiinspektøren vil politiet fremover være til stede i området for at forhindre lignende situationer i at opstå.

- Det, vi kan gøre nu, er, at vi er der i aften og fremadrettet. Vi har ikke som sådan tænkt os at gå ud og efterfølge det, for det er jo for at forhindre smittefare, at man ikke skal bryde forbuddet, så vi holder øje med, om det her kan ske igen, siger Gert Bisgaard.

Fast del af ramadan

Ifølge en rapport fra Statens Serum Institut, som udkom 7. maj, bliver ikkevestlige indvandrere og efterkommere i højere grad testet positive for coronavirus sammenlignet med borgere med dansk baggrund.

Fællesbøn og sociale arrangementer efter solnedgang er en normal del af ramadanen, som i år afholdes fra cirka 23. april til 23. maj. Derfor opfordrede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et Facebook-opslag i slutningen af april danske muslimer til at passe på hinanden og holde afstand under ramadanen.

'Det duer ikke at samles mange fra familien for at bryde fasten, sådan som mange plejer,' skrev Tesfaye.

- Man bør nøjes med at være sammen med dem, man bor sammen med. Og så ellers prøve at være sammen ved hjælp af videoforbindelser eller andre digitale hjælpemidler.

Flere islamiske moskéer og organisationer har af den grund også opfordret muslimer til at fejre ramadanen i hjemmet, herunder Dansk Islamisk Trossamfund og Dansk Islamisk Center.