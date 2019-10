Troede han boede alene: Så fandt politiet hel familie i kælderen

I Ruinerwold i Holland har en familie i flere år levet skjult for omverdenen i en kælder på en gård

I byen Ruinerwold i Holland har en familie bestående af en mand og hans seks børn i alderen 16-25 i årevis levet i skjul i kælderen på deres gård, mens de afventede dommedag.

Det skriver DutchNews.

Sønnen gik på bar

Det lokale politi blev gjort opmærksomme på sagen, da familiens ældste søn ad flere omgange dukkede op på en bar i en nærliggende by.

En dag faldt sønnen i snak med en caféejer.

'Han bestilte fem øl og drak dem. Så tog jeg en snak med ham, og han fortalte mig, at han var stukket af og havde brug for hjælp. Derefter ringede vi til politiet,' fortæller caféejeren ved navn Chris Westerbeek til mediet RTV Drenthe.

Sønnen fortalte Westerbeek, at han ikke havde været udenfor i ni år.

'Han fortalte, at han havde brødre og søstre, som boede på gården. Han ville gerne afslutte familiens måde at leve på,' fortæller Westerbeek.

Den hollandske by Ruinerwold har under 4000 indbyggere.

Skjult trappe

Hændelsen fik politiet til at aflægge gården et besøg. I bygningen fandt de en skjult trappe i et pulterkammer, som ledte til familiens gemmested.

Børnene havde ingen kontakt til omverdenen og levede af afgrøder, de dyrkede, og en ged, de passede.

Det er uvist, hvor længe familien har skjult sig i kælderen, og hvad der er blevet af børnenes mor.

Naboerne til gården beretter, at de ikke kendte til familiens eksistens. En nabo har udtalt, at han troede, manden boede alene.

Manden nægtede at samarbejde med politiet og blev derfor arresteret.