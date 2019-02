Truede bilist med skarpladt pistol

Vejvrede fik bilist til at trække en pistol i Gothersgade i København

En episode mellem to bilister i Gothersgade i København fredag eftermiddag udviklede sig dramatisk, da føreren af en Saab truede modparten med en pistol.

Bilisten ringede til politiet og fortalte, at han var blevet truet med en 'pistol-lignende genstand', og han kunne både beskrive bilen og oplyse registreringsnummeret.

Episoden skete kort før kl. 14.54 og bilen med pistol-manden blev rundkastet af politiet. Klokken 16.57 blev Saaben, der viste sig at være stjålet, bragt til standsning af en patruljevogn på Enghavevej.

Og ganske rigtigt. Bilisten viste sig at være bevæbnet med en skarpladt pistol.

Så han blev anholdt, og den 35-årige blev i dag varetægtsfængslet for 26 dage i Københavns dommervagt, sigtet for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder.

Ifølge efterforskningsleder Kenneth Jensen har den anholdte ingen banderelationer.