Truede butiksansat og stak pizzabakke med kniv

En 32-årig mand blev søndag eftermiddag anholdt og sigtet for trusler på livet, efter han truede en 17-årig butiksmedarbejder med en brødkniv i Spar på De Lichtenbergs Vej i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi ankommer hurtigt til stedet, og anholdelsen forløber stille og roligt, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager til Ekstra Bladet.

Stak pizzabakke

Den anholdte besøgte butikken tre gange. Første gang købte han en lighter, og derefter bad han om at låne en telefon, hvilket to forskellige medarbejdere afviste. Da nummer to medarbejder svarede nej, tog manden sig til jakkelommen med den ene hånd.

- Ring til politiet. Jeg har en kniv, sagde han.

Medarbejderen aktiverede butikkens overfaldsalarm og ringede til alarmcentralen.

- Så finder den 32-årige kniven frem, stikker den ned i en medbragt pizzabakke og drejer kniven rundt, fortæller Janni Lundager.

Mens medarbejderen talte med alarmcentralen, bad den 32-årige om at få telefonen, så han selv kunne tale med politiet. I det øjeblik, han fik telefonen, trådte politiet dog ind i butikken, hvor de anholdt og sigtede manden.