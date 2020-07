Truede demonstranter med våben: Nu er ægtepar sigtet

Et midaldrende amerikansk ægtepar, som sidst i juni truede en flok Black Lives Matter-demonstranter med våben, er nu blevet sigtet for ulovlig brug af våben

Ægteparret Mark og Patricia McCloskey vakte opsigt, da de 28. juni truede en flok Black Lives Matter-demonstranter med henholdsvis en pistol og en semiautomatisk riffel i byen St. Louis i USA.

Hændelsen blev både fotograferet og filmet, og nu - knap en måned senere - er parret blevet sigtet i sagen.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Mark og Patricia McCloskey er således sigtet for på ulovlig vis at virke truende over for en ikke-voldelig demonstration, lyder det i anklagen.

- Vi var heldige, at situationen ikke udviklede sig fatalt, og denne type adfærd er uacceptabel i St. Louis, udtaler anklager Kimberly Gardner i en erklæring.

'Jeg frygtede for mit liv'

Den store flok demonstranter lagde vej forbi ægteparrets hus, da de var på vej mod byens borgmesters hjem for at kræve, at hun fratræder sit embede.

Her blev de mødt af ægteparret, som råbte efter demonstranterne og flere gange pegede deres våben mod dem og til tider også utilsigtet mod hinanden.

Ægteparret arbejder til hverdag som advokater. Her ses husbonden Mark McCloskey. Foto: Lawrence Bryant/Ritzau Scanpix

Mark McCloskey forklarede kort tid efter episoden til CNN, hvorfor han og hustruen valgte at trække deres våben.

- Jeg frygtede for mit liv. Jeg beskyttede min hustru, mit hjem, mine trygge rammer, mit levebrød. Jeg var et offer for en hob, som trængte gennem vores port, fortalte han til mediet.

McCloskey-parret anmeldte ifølge flere medier episoden til politiet. Her beskrev de, at gruppen af demonstranter brød ind på grunden, som var omkranset af en mur med en jernlåge, hvorfor de bevæbnede dem selv.

Trump: 'En skændsel'

Flere republikanske politikere har fordømt sigtelsen af Mark og Patricia McCloskey, herunder den amerikanske præsident, Donald Trump.

Han har tidligere udtrykt sin støtte af parret og har kaldt efterforskningen af dem for 'en skændsel'.

På et pressemøde tirsdag blev præsidentens pressesekretær Kayleigh McEnany også spurgt ind til Trumps holdning til sigtelsen.

Her svarede hun, at præsidenten finder sigtelsen 'fuldstændig absurd', og at han mener, den er et eksempel på 'ekstremt misbrug af magt'.

