Truede med at dræbe Paludan: Kræver højere straf

20 dages ubetinget fængsel for at sende dødstrusler til Rasmus Paludan er ikke en hård nok straf til en 23-årig mand.

Det mener anklagemyndigheden i København.

- Statsadvokaten har valgt at anke sagen til landsretten vedrørende strafudmålingen alene, siger anklagerfuldmægtig, Line Thornberg, som mødte under byrettens behandling af sagen, til Ekstra Bladet.

Hvor meget, man vil kræve straffen skærpet, vil først komme frem i landsretten.

Den 23-årige mand skrev en sen nattetime i marts en mail til Paludan, som han både kaldte for en horeunge og kujon og spurgte: 'Er du klar til at dø for din sag'.

Rasmus Paludan kunne forleden ikke helt beslutte sig for, om han var tilfreds med dommen. Afslutningsvis bestemte han sig dog for først at være tilfreds, hvis den dømte bliver smidt ud af Danmark. Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

En ende på din håbløse sag

Herefter gjorde manden opmærksom på, at 'det danske politi ikke kan hjælpe eller beskytte dig i denne sag'.

'(Jeg, red.) har endelig besluttet mig for at gøre en ende på din håbløse sag', skrev manden, som dog hævdede at ville sikre sig, at Rasmus Paludan 'bliver frelst på trods af mit had til dig.'

'Men i mellemtiden er du min og islams fjende, og du har gjort dig fortjent til døden', lød det videre.

10. maj forklarede den unge mand i Retten på Frederiksberg, at han var flov over sin opførsel, men som troende muslim havde følt sig meget provokeret af blandt andet Paludans 'afbrændinger af Koranen, og at han kaldte profeten Muhammed for en pædofil'.

Straffen nedsat

Domsmandsretten lagde vægt på, at Stram Kurs-lederens 'ytringer og handlinger ved møder og i medierne har været af en sådan karakter, at tiltalte er omfattet af strafnedsættelsesgrunden'. Vurderingen lød, at dødstruslerne var fremsat 'i en oprørt sindstilstand', som Paludan havde fremkaldt, hvorfor straffen blev nedsat.

Man valgte også at se bort fra en betinget dom, som den tiltalte tidligere har modtaget, da den ikke har relevans for trusselssagen mod Paludan.

- Nu er den anket, og så ser vi. Vi håber, det bliver samme resultat, siger den dømtes forsvarsadvokat, Anders Boelskifte, som bestemt regner med at skulle repræsentere sin klient i landsretten, til Ekstra Bladet.

Håber landsretten er enig

Forsvareren betegner byretsdommen på 20 dages fængsel som en ’fin afbalanceret afgørelse i lyset af det, der lå forud’ for det, hans klient skrev - altså den affekt, som Paludans udtalelser bragte manden i.

- De synspunkter, som retten lægger vægt på, som taler i formildende retning, vil vi selvfølgelig også slå på i landsretten og håbe på, at landsretten er enig med kollegerne i byretten, siger Boelskifte.

Hans klient var varetægtsfængslet fra dagen efter afsendelsen af mailen med dødstruslerne og frem til domsafsigelsen og har dermed for længst afsonet straffen og mere til.

Rasmus Paludan er idømt betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf. Han har anket dommen. Foto: Anthon Unger

Rasmus Paludan er - måske ikke overraskende - enig med anklagemyndigheden i, at straffen er for mild:

'Det var helt hen i vejret, at den ophidsede sindsstemning blev tillagt formildende vægt. Man kan ikke få mildere straf af den grund, at man ikke bryder sig om politikeres lovlige ytringer i den offentlige debat. Det er jo altid årsagen til trusler mod politikere', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Den dømte forklarede i byretten, at han har været en rod, men har lagt sit liv om og efter sommerferien begynder på DTU for at blive ingeniør. Den køber Paludan ikke:

'Jeg anser det også usandsynligt, at domfældte gennemfører ingeniørstudiet end sige påbegynder det', lyder det i sms'en.

Paludan har selv taget en længerevarende akademisk uddannelse. Han er uddannet advokat og har også været en tur forbi latinstudiet på Københavns Universitet.

Her chikanerede han en medstuderende i en sådan grad, at det i 2013 skaffede ham et polititilhold på fem år.

