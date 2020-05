Truede med kniv i Kvickly

En mand er anholdt i Nordborg på Als efter at have optrådt truende i Kvickly

Flere kunder fik sig givetvis en forskrækkelse lørdag eftermiddag, da de handlede i Kvicky i Nordborg.

Her opstod pludselig dramatik, da en mand viste truende adfærd med en lommekniv og snakkede usammenhængende, inden han forlod varehuset igen.

Politiet blev hurtigt tilkaldt, hvorefter det, der skulle vise sig at blive en overkommelig jagt, blev iværksat.

Det fortæller Carsten Høj, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Klokken 13.14 får vi anmeldelsen, som går på, at en mand skulle have optrådt truende og truet med at slå nogen ihjel med en lommekniv. Han går efterfølgende fra stedet, hvor en anden mand sætter efter ham og fortæller os, hvor han befinder sig, siger Carsten Høj til Ekstra Bladet.

- Den pågældende person sætter sig på en bænk og lægger lommekniven fra sig. Han bliver anholdt og sigtet for trusler på livet. Episoden er efterfølgende blevet sagsbehandlet i løbet af eftermiddagen, og han er blevet løsladt her til aften, lyder det fra vagtchefen.

Der er afhørt vidner i sagen, og for politiets vedkommende er episoden et overstået kapitel.

Det er nu op til anklagemyndigheden at afgøre, hvad der skal ske i det videre forløb.