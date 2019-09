Truede med pistol efter kolde burgere: Anholdt mens de ventede på nye

Jawan Davis og Jordon Dunn var ikke tilfredse med deres mad, da de besøgte en McDonalds i Palm Coast, Florida.

Faktisk var de så utilfredse, at de kørte gennem restaurantens drive-in og truede medarbejderen i vinduet med en pistol, mens de forlangte en ny ordre.

Begge mænd er 20 år gamle, og hændelsen skulle have fundet sted omkring klokken fire om morgenen mandag.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og New York Post.

Det lokale politi, Flagler County Sheriff's Office, fortæller, at medarbejderen gik ud bag i restauranten og kontaktede politiet.

Derfor nåede politiet at ankomme, mens de to mænd stadig holdt ved vinduet og ventede på deres mad. De fortalte efterfølgende politiet, at det bare var for sjov, de havde hevet pistolen frem, men at de ikke var tilfredse med deres kolde mad.

- Det her er en historie, som kunne være endt på en meget anden måde.

- Denne medarbejder forholdt sig roligt og gjorde det rigtige ved at ringe til os. På grund af hans hurtige reaktion og den hurtige respons fra vores betjente kom ingen til skade, siger sheriffen i Flagler County, Rick Staly, til det lokale medie WESH.

Begge mænd blev sigtet for at true med pistolen, mens Jawan Davis ligeledes blev sigtet for at køre uden kørekort og for at have stjålet pistolen. Jordon Dunn blev desuden sigtet for at være i besiddelse af cannabis.