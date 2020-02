Truer dansk minister: Udlevér Kristine

Letland advarer nu Danmark om konsekvenserne af gennemførelsen af en udlevering af en 46-årig kvinde til Sydafrika.

Sydafrika ønsker Kristine Misane udleveret til en straffesag. Sagen drejer sig blandt andet om, at hun har fjernet sin dengang treårige datter fra landet i strid med en retskendelse. Barnets far er sydafrikaner.

Hun har i mere end 14 måneder siddet varetægtsfængslet i Danmark, efter at hun blev anholdt under en mellemlanding i København.

Efter en længere periode, hvor Sydafrika har forsøgt at få udleveret kvinden, sendte den lettiske justitsminister, Janis Bordans, onsdag Se også: Ny udvikling i udlevering af børnebortfører et brev til sin danske kollega, justitsminister Nick Hækkerup (S), og rigsadvokat Jan Reckendorff for at forhindre udleveringen.

Det skriver The Baltic Times.

Se også: Ny udvikling i udlevering af børnebortfører

Skal efterforskes

I brevet skriver Janis Bordans ifølge The Baltic Times, at Kristine Misane bør udleveres til Letland, så de lettiske myndigheder kan efterforske de forbrydelser, hun måtte have begået i Sydafrika.

Ekstra Bladet forsøger i skrivende stund at få en kommentar fra Nick Hækkerup.

Bordans skriver, at det vil være den bedst mulige løsning, da Misanes familie og børn opholder sig i Letland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kristine Misane er det store emne i lettiske nyheder, ligesom hun i høj grad også er blevet bemærket i dansk nyhedsdækning. Foto: Privat

Brevene til de danske myndigheder fra den lettiske justitsminister er det seneste tiltag fra de lettiske myndigheder for at undgå, at Misane udleveres til Sydafrika.

Dertil kommer, at Letlands forsvarsminister, Artis Pabriks, offentligt har udtalt, at forholdet til Danmark snart vil være 'meget følsomt'.

Via diplomatiske kanaler og ad politisk vej har det baltiske land flere gange tidligere forsøgt at forhindre en udlevering.

I januar forsøgte Letlands rigsadvokat at arrangere et møde med sin danske kollega, Jan Reckendorff. Men det blev afslået fra dansk side, har Letlands rigsadvokat tidligere oplyst.

Flere lettiske politikere er gået ind i sagen, og parlamentet, Saeima, har blandt andet appelleret til danske politikere om at blande sig. Et medlem af parlamentet har endda foreslået, at man sparker den danske ambassadør i Letland ud af landet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Letlands justitsminister vil have Danmarks Nick Hækkerups (S) hjælp til at stoppe udleveringen af Kristine Misane til Sydafrika. Foto: Aleksander Klug

Mandag i sidste uge blev Danmarks ambassadør i Letland, Flemming Stender, indkaldt til møde i det lettiske udenrigsministerium.

Udleveringen af Kristine Misane er blevet udsat tre gange. Det skete senest onsdag, efter at Letland i sidste øjeblik tirsdag udstedte en europæisk arrestordre på den 46-årige kvinde.

Se også: Børnebortfører skal blive i fængsel

Dermed har to lande bedt om at få Kristine Misane udleveret. Situationen har tvunget Rigsadvokaten til at tage endnu en tænkepause.

Statsadvokat hos Rigsadvokaten Henriette Rosenborg Larsen, bekræfter, at Letland på baggrund af en europæisk arrestordre har anmodet om, at en lettisk statsborger udleveres til retsforfølgning i Letland.

'Vi vil nu behandle den nye anmodning fra Letland, og før det er sket, vil den lettiske kvinde ikke blive udleveret til hverken Sydafrika eller Letland. Jeg kan ikke oplyse en præcis tidshorisont, men jeg forventer, at det inden for kort tid vil blive afklaret, om den lettiske kvinde skal udleveres til Sydafrika eller Letland, oplyste hun onsdag i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Se også: Mor har bortført datter: Nu slår far igen i video

Afslog udlevering

Allerede tidligt i forløbet - godt en måneds tid efter anholdelsen - fik Letland af Danmark mulighed for at overtage strafforfølgningen. Men Letlands øverste anklager afslog.

Dette skyldes, at strafferammen i Letland for en såkaldt barnebortførelse ikke er tilstrækkelig høj. Et ja tak til Danmarks tilbud ville være ulovligt og var således ikke muligt, har Letlands øverste anklager tidligere fastslået i en længere redegørelse.

Men nu er der altså alligevel udstedt en arrestordre, som Stagetorn tirsdag meddelte til Ekstra Bladet, at han vil støtte op om, så hans klient bliver udleveret til sit hjemland frem for Sydafrika.

I brevet til Nick Hækkerup og Jan Reckendorff understreger den lettiske justitsminister, at Letlands myndigheder er klar til at retsforfølge egne statsborgere - også for forbrydelser, som er begået i et andet land, og at det er en forudsætning for udstedelsen af den europæiske arrestordre, skriver The Baltic Times.

Se også: Kristine har ikke set datter over et år