Truet da hun hængte DF-plakater op: - Virkelig skræmmende

Hvad der skulle have været en dejlig dag i moderpartiets tjeneste, udviklede sig til en ganske skræmmende oplevelse for den 20-årige ungdomspolitiker Sandie Mortensen.

Sandie Mortensen, der er næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom i Odense, var lørdag ude og hænge valgplakater til EU-valget op.

Hun og en anden DFU'er hængte plakater i lygtepælene på Nyborgvej i Odense, da en fremmed spurgte dem, om de kom fra Stram Kurs.

- Det må jeg jo så forklare ham, at vi ikke gør. Han kan jo også se, at vi hænger DF-plakater op.

- Men så siger han, at vi ikke er velkomne der. Og hvis vi ikke forsvinder, så bliver plakaterne revet ned.

Kort efter får de selskab af to fra Dansk Folkepartis Odense-afdeling. Det får personen, der bad dem skrubbe af, til at gå væk fra dem.

- Inden han går, tager han den pind, vi har brugt til at hænge plakater op med, og knækker den, fortæller Sandie Mortensen til Ekstra Bladet.

Allerede på dette tidspunkt ringer Sandie til politiet og fortæller dem, at det ville være rart, hvis de kunne komme forbi.

Maskeret mand med kølle

Gruppen af DF'ere går over på den anden side af vejen, hvor en ny person kommer hen til dem.

- Han gør det meget klart, at vi skal forsvinde derfra, og at han vil ringe til sine venner, som vil komme. Han fortæller ikke helt, hvad hans venner vil gøre.

De fire vælger at gå videre, men kort efter kommer en maskeret person hen til dem.

- Han råber til os, at vi skal forsvinde. Og at hvis der ikke var en af de andre, der havde deres baby med, så havde han allerede smadret os.

- Han bærer et stumpt våben, der ligner et baseballbat. Jeg var ret rystet, så jeg kunne ikke helt se, hvad det var, fortæller DFU'eren.

Her vælger en af de andre DF'ere at ringe til alarmcentralen og sige, at politiet skal komme lige nu. Politiet kommer kort efter, og det ser ud til at skræmme dem, der truede de frivillige fra Dansk Folkeparti væk.

Virkelig skræmmende

Politiet kørte de frivillige til et andet sted, hvor de kunne fortsætte med at hænge valgplakater op.

Oplevelsen skræmte den unge DF'er

- Jeg troede egentlig, at den første bare var en, der var træt af politik efter alt det med Paludan.

- Men da de to efterfølgende virkelig begynder at true, da bliver jeg virkelig skræmt og meget utryg ved at være der.

De ubehagelige trusler har dog ikke afskrækket hende eller de andre frivillige.

- Vi skal bare ud og hænge nogle flere plakater op, siger hun.

- Vi skal ikke lade os skræmme!

Støtte fra moderpartiet

Flere profiler fra Dansk Folkeparti har været ude og vise deres støtte til de frivillige.

Blandt andet har DF's fynske folketingsmedlem Alex Ahrendtsen luftet sin vrede over episoden.

- Jeg synes, det er noget svineri. Det er helt almindelige mennesker, som bruger deres fritid på at hænge plakater op. Hun har sit barn med, og de hænger plakater op på offentlig vej. Jeg håber, politiet får fat på dem, siger Alex Ahrendtsen til TV2/Fyn.

Også Folketingets formand og Dansk Folkepartis stifter, Pia Kjærsgaard, har været på Twitter med nogle opmuntrende ord.

Hej Sandie. Grotesk det I har været ude for. Men mist ikke modet. På den igen. Varm støtte herfra#dkpol https://t.co/Ed9FdhrRfM — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) May 6, 2019

Fyns Politi har over for TV2/Fyn bekræftet episoden.