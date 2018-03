Trumfkort endte i fiasko: Han er besat af sadomasochisme

Peter Frederiksen har netop lidt et dundrende nederlag i retten i Sydafrika, hvor hans trumfkort viste sig at være en fuser

BLOEMFONTEIN (Ekstra Bladet): Den danske serieforbryder Peter Frederiksen ser ud til at skulle tilbringe resten af sine dage i et sydafrikansk fængsel.

Det står klart, efter danskerens sidste trumf i den langstrakte retssag viste sig at give enormt bagslag for den 66-årige mand.

I november lykkedes det Peter Frederiksen at få udsat den sidste del af retssagen mod ham. Det skete, efter han var blevet kendt skyldig i blandt andet medvirken til drab og gentagne voldtægter af en lille pige.

Men før strafudmålingen blev foretaget, ønskede han en undersøgelse af sin mentale tilstand og egnethed til at afsone en almindelig fængselsstraf.

Trumfkort blev mareridt

Denne undersøgelse er netop blevet fremlagt i retten, og konklusionen trak i den grad tæppet væk under danskeren.

- Han er egnet til livstidsstraf. Den eneste formildende omstændighed er hans alder, men alvoren af forbrydelserne overgår dette hensyn. Det er ekstremt vigtigt, at straffen sender et budskab nationalt og internationalt om, at denne type kriminalitet ikke tolereres, lød det fra dr. Van der Merwe, der har stået for udformningen af rapporten.

- Det er tydeligt, at han ikke har ondt af sine ofre eller angrer sine forbrydelser. Han vedkender, at han har taget billeder af mindreårige, men han har forklaret, at de blev lavet som del af en research for danske forskere om børns kønsdele i Lesotho (kongedømme omkranset af Sydafrika, red.). Den forklaring har vi ikke kunnet få bekræftet.

Sådan slap han for anklager om lemlæstelse Peter Frederiksen blev anholdt 17. september 2015, efter politiet fik et tip fra danskerens sydafrikanske kone om, at den dengang 63-årige mand havde forgrebet sig på hende og gemte uhyggelige ting i sin fryser. Da politiet ransagede Peter Frederiksens hjem fandt man 21 dele af kvindelige kønsorganer i fryseren. De små indtørrede stykker kød var pakket i små poser med tilhørende datoer. Sammen med klitoriserne og kønslæberne gør politiet en række andre interessante fund i danskerens hjem i Bloemfontein. Blandt andet en række dagbøger, børnepornografiske billeder og videoklip, kirurgisk udstyr samt bedøvelse. Få uger efter Peter Frederiksens anholdelse bliver Peter Frederiksens 28-årige kone og politiets kronvidne i sagen Tshidi brutalt likvideret, da hun befinder sig udenfor sit hjem i nabolandet Lesotho. Mordet ryster chefefterforsker Linda Steyn og Peter Frederiksen bliver sigtet for at have bestilt og betalt flere personer for at stå for lejemordet. Som efterforskerne kommer dybbere ind i sag, hopper anklagerne sig op mod danskeren. Da efterforskerne er færdige med deres arbejde tæller anklageskriftet 59 punkter, men 20 punkter vedrørende danskerens omskæring og og opbevaring af klitorisser bliver senere trukket tilbage, da lovgivningen ikke tydeligt foreskriver, hvad straffen for overtrædelsen er. 6. november 2017 når sagen mod Peter Frederiksen et foreløbigt endeligt, da danskeren bliver kendt skyldig i 36 af anklageskriftes tilbageværende punkter. Efter mere end tre måneder i retten, føler dommer Johann Daffue det tilstrækkeligt bevist, at Peter Frederiksen er skyldig i medvirken til mord på sin ekskone, produktion og opbevaring af børneporno, pædofili, ulovlig handel med våben, ulovlig import af medicin og voldtægt. Strafferammen for forbrydelserne, Peter Frederiksen er kendt skyldig i, er op i mod 25 års fængsel. Efter Peter Frederiksen blev kendt skyldig indvilligede dommer Johann Daffue i at lade danskeren mental undersøge. 12. marts bliver resultatet indleveret til retten i Bloemfontein. Dagen efter bliver det præsenteret for offentligheden.

Besat af sadomasochisme

Van der Merwe tegnede i retten et billede af en afstumpet dansker, der var besat af våben og kvindelige kønsdele. En mand der ikke tidligere har haft psykologiske problemer, men som udviser klare psykopatiske træk.

- En central del af bevisførelsen i sagen har været, at Peter Frederiksen har skrevet sirlige noter om sine forbrydelser i en lang række dagbøger, mens han også har filmet og fotograferet udvalgte overgreb.

- Det faktum, at han har filmet og nedskrevet sine forbrydelser, viser, at han ikke angrer. Han har dyrket sadomasochisme så længe, at han ikke længere kan se forskel på rigtigt og forkert, afsluttede fra dr. Van der Merwe.

Opgivende dansker: - Justitsmord!

Før dagens retsmøde gik i gang, snakkede Ekstra Bladet kort med den kriminelle dansker.

I modsætning til tidligere møder med Peter Frederiksen, var det en meget tilbageholdende og sammenbidt mand, der mødte Ekstra Bladet.

- Jeg har ingen kommentar til jer, lød det indledningsvis, før han alligevel åbnede lidt op.

- Det er forfærdeligt at blive dømt for noget, jeg ikke har gjort. Jeg er ikke pædofil, jeg har ikke taget billeder af den lille pige, som hun ikke ønskede blev taget. Jeg har heller ikke fået min kone slået ihjel. Det er løgn fra ende til anden, sagde Peter Frederiksen og tilføjede:

- Det er justitsmord, det der er sket.