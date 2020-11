Trump gør det for første gang i 132 år

Donald Trump har planlagt at gennemføre tre henrettelser, inden han giver nøglerne videre til Joe Biden. Det er første gang i 132 år, at en præsident med prædikatet 'lame duck' gennemfører den slags

- Hvis Trump-administrationen fulgte den norm, der er blevet fulgt i vores lands historie, så ville det ikke blive et problem. Henrettelserne ville ikke blive gennemført.

Sådan lyder den klare melding fra direktør for Death Penalty Information Centre, Robert Dunham, som The New York Times har talt med.

Han er langt fra tilfreds med, at selv om Donald Trump ikke har fået genvalg og er en såkaldt 'lame duck' (en handlingslammet præsident, der fortsat sidder i sædet fra valget frem til overdragelsen red.), så gennemfører han alligevel tre henrettelser.

Orlando Hall blev 19. november henrettet i staten Indiana for kidnapning, drab og voldtægt af en teenager fra Texas i 1994. Derudover skal Lisa Montgomery have dødssprøjten 8. december, mens Brandon Bernard skal henrettes to dage senere.

Første gang i 132 år

Historisk set er det første gang siden 1889, at henrettelser finder sted i december og januar i et valgår.

Dengang var det Grover Cleveland, der sad i Det Hvide Hus og beordrede, at en indianer skulle henrettes efter en dødsdom i Arkansas.

Donald Trump har godkendt, at overdragelsenprocessen kan gå i gang. Det er det tætteste vi er kommet på, at præsidenten har erkendt sit nederlag. Foto: Angela Weiss, Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Lisa Montgomery er dømt for at have dræbt en gravid kvinde og hendes baby i livmoderen i 2004, mens Brandon Bernard har fået dødsdom for et drab på unge mennesker på en militærbase i 1990.

Frygtelig uretfærdighed

Sidstnævntes advokat har i en erklæring fra 16. oktober kaldt det for en frygtelig uretfærdighed, at hans klient skal henrettes, ligesom han stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man kan gøre det i januar i et valgår.

Joe Biden har allerede meldt ud, at han har tænkt sig at stoppe alle føderale henrettelser (henrettelser gennemført af den føderale stat og ikke kun de enkelte delstater red.). Og det gør de tre henrettelser inden overdragelse ekstra kontroversielle.