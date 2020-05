Trump har bedt FBI undersøge sort mands dødsfald

USA's præsident, Donald Trump, har bedt myndigheder undersøge sagen om en sort, ubevæbnet mand, der døde i politiets varetægt i byen Minneapolis.

Det skriver Trump onsdag på Twitter.

- På min anmodning er FBI (det amerikanske forbundspoliti, red.) og justitsministeriet allerede i fuld gang med en undersøgelse af George Floyds tragiske dødsfald i Minnesota, skriver Trump på Twitter.

- Jeg har bedt om, at undersøgelsen bliver ekspederet hurtigt, og jeg værdsætter meget det arbejde, som lokalt politi udfører, skriver han.

46-årige George Floyd mistede livet på hospitalet, efter at en hvid politibetjent havde siddet med sit knæ på mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse.

Onsdag opfordrede borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, ifølge nyhedsbureauet Reuters til, at der skulle åbnes en straffesag mod den pågældende betjent.

Betjenten og tre andre involverede betjente blev tirsdag fyret.

Optagelser fra episoden viser, at den sorte mand bliver holdt ned mod asfalten af politibetjentens knæ i flere minutter.

Manden siger gentagne gange, at han ikke kan få luft. Han ser ud til at miste bevidstheden, mens politibetjenten fortsætter med at mase ham ned, og tilskuere råber, at det skal stoppe. Senere mister manden livet.

Onsdag aften lokal tid har flere demonstranter ifølge Reuters for anden aften i træk protesteret i den politikreds i Minneapolis, hvor de involverede politibetjente arbejdede.

Tirsdag skød politiet gummikugler og tåregas mod demonstranterne.

Også Trumps - med al sandsynlighed - kommende modkandidat til præsidentvalget i november, Joe Biden, har kommenteret dødsfaldet.

- Det er en tragisk påmindelse om, at dette ikke er en enestående hændelse, men en del af et indgroet, systematisk kredsløb af uretfærdighed, der stadig eksisterer i dette land, siger Joe Biden ifølge Reuters.