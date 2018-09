Trump pressede på: - Få nazisten ud af New York

Det skulle tage 15 år og lidt ekstra pres fra præsident Donald Trump, før nazijægeren Eli Rosenbaum lykkedes med at få deporteret den tidligere kz-vagt Jakiw Palij, som blev fløjet til Tyskland 21. august.

Allerede i 2001 opsporede han den polskfødte mand, der havde boet i USA siden 1949. Ved indrejsen fortalte han immigrationskontoret, at han havde været bonde og fabriksarbejder, og at han aldrig havde været i militæret, skriver den amerikanske avis Washington Post.

Sandheden var, at Jakiw Palji i 1943 bar blevet hvervet af SS, der stod for at drive koncentrationslejrene i Nazi-Tyskland. Han gjorde tjeneste som vagt i kz-lejren Trawniki, som lå udenfor den polske by Lublin.

Kæmpede for Hitler: Se Knud Schocks hemmelige nazi-billeder

Nægter massemord

Ifølge nazijægeren Eli Rosenbaum var den nu 95-årige SS-vagt medvirkende til en af krigens største massakrer. På grund af en opstand i dødslejren Sobibor havde SS-lederen Heinrich Himmler beordret, at de resterende polske jøder skulle slås ihjel. Ifølge United States Memorial Holocaust Museum blev minimum 6.000 fanger fra lejrene Trawniki og Dorohucza skudt 3. november 1943.

Jakiw Palij erkendte i 2001, at han var vagt i lejren, men nægter at have været en del af nazisternes massemord på de europæiske jøder.

Han blev allerede udvist i 2003, men fordi ingen europæiske lande ville modtage ham, så blev han boende i USA og fortsatte sit liv i New York-bydelen Queens.

Artiklen forsætter under billedet.

Jakiw Palij bliver deporteret. Foto: AP

I 2017 begyndte der dog at ske noget, da den nuværende amerikanske ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, gik ind i sagen. Han var angiveligt blevet opfordret til det af præsident Trump, der ifølge ambassadøren havde sagt:

- Få nazisten ud af New York.

En talsmand fra Det Hvide Hus bekræfter overfor Washington Post, at sagen havde høj prioritet for præsidenten.

Eva overlevede Hitlers dødsengel

Bliver nok aldrig dømt

Siden Jakiw Palij kom til Tyskland har han boet på et plejehjem. Om han nogensinde kommer for retten er uvist.

Anklagemyndigheden forsøgte allerede i 2016 at bygge en sag mod den tidligere SS'er, men måtte opgive, da de ikke kunne finde beviser, der direkte knyttede Palij til massemordene.

- Hans deportation fra USA ændrer ikke på noget på bevisets stilling´, siger anklager Jens Rommel, der leder den tyske afdeling for nazistiske krigsforbrydelser, til det tyske avis Deutsche Welle.

- Lige nu er der ingen efterforskning vedrørende Jakiw Palij i Tyskland. Der er ingen arrestordre. Det mest sandsynlige er, at han aldrig bliver dømt.