Trump-rådgiver dømt

Roger Stone, der i mange år har været ven og rådgiver for USA's præsident, Donald Trump, er blevet idømt 40 måneders fængsel.

Det skriver flere amerikanske medier.

Roger Stone er blandt andet blevet dømt for at lyve for Kongressen, for at forhindre rettens gang og for at påvirke vidner.

Stone blev i november kendt skyldig i anklagerne, hvor retten blandt andet fastlagde, at han havde løjet for at beskytte Donald Trump, og nu har strafudmålingen altså fundet sted.

Dommen vækker opsigt, fordi flere anklagere i sagens forløb har trukket sig, mens Justitsministeriet tidligere havde krævet mindst syv års fængsel til Stone.

Det krav trak ministeriet sig siden fra, hvorfor Stone altså er sluppet med knap det halve.

