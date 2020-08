Trusler mod gravid: 'Jeg sprætter din fucking mave op'

Med sit ufødte barn i maven blev en kvinde udsat for frygtelige trusler af sin ekskæreste.

'Jeg slagter dig'.

'Jeg kommer og sprætter din fucking mave op'.

'Du får en kniv i sækken (...) jeg sørger for, at vores datter ligger på jorden, hvis du ikke kommer hjem nu', lød nogle af de vanvittige udsagn, som han fremsatte over telefonen, og som blev optaget.

Manden toppede truslerne med samme dag at møde op hos ekskæresten, der var gravid med hans eget barn, bevæbnet med en hobbykniv, hvor han kastede en tændt cigaret mod hendes ansigt og skubbede hende op ad trappen.

Det skete tilbage i september 2018, men dengang førte sagen ikke til en sigtelse. Kvinden havde forsøgt at anmelde det, men hun troede, at beviserne, som lå på en telefon, var ødelagt.

De er dog blevet genskabt, og forrige torsdag blev 31-årige Dennis Lindø Davidsen idømt tre års fængsel i Retten i Hillerød, ligesom han skulle betale 100.000 kroner i erstatning til offeret, efter han 4. maj i år også udsatte kvinden for grov vold og voldtægt i hendes egen lejlighed.

Manden udbad sig betænkningstid i forhold til anke, men både han og anklagemyndigheden har nu besluttet ikke at anke.

Voldtaget i sin lejlighed

Ved episoden 4. maj i år opsøgte ekskæresten kvinden i hendes lejlighed mellem klokken 18 og 19, hvor han holdt fast i hendes hals og hoved og truede med at banke hendes hoved ind i en flisevæg, mens han simulerede det flere gange og sagde 'jeg har bare lyst til at smadre dit hoved ind i væggen'. Han blev ligeledes dømt for at have hentet en køkkenkniv, som han flere gange stak 'mod hendes maveregion og lår, hvorved venstre albue blev ramt med et snitsår', som det fremgår af anklageskriftet.

- Han forsøgte at tvinge nogle oplysninger ud af kvinden om en ny kæreste, fortæller sagens anklager Caroline Sophia Tarrow.

Senere samme dag mellem klokken 21 og 23 vækkede han ekskæresten og tiltvang sig samleje, selvom hun afviste ham, forsøgte at fjerne hans hænder og forsøgte at rejse sig fra sengen.

Hun blev hevet tilbage, og han gennemførte samlejet, uden at hans offer gjorde yderligere modstand på grund af den underliggende trussel om vold.

Ifølge anklageren startede sagen med voldtægtsforholdet.

- Hun har levet i et voldeligt forhold i lang tid, og det her gjorde så, at bægeret flød fuldstændig over for hende, og så beslutter hun sig for at anmelde det dagen efter, hvor det sker om natten, fortæller anklageren og tilføjer, at kvinden har forklaret, at de ikke var kærester, da voldtægten skete.

'Ubehagelig type'

- De har været meget ind og ud af forholdet og har aldrig boet sammen. Men de har et barn sammen.

Anklageren kalder voldtægten for klart i den grovere ende og beskriver den dømte som en 'absolut ubehagelig type'.

- Det er helt rystende. Hun er gravid med hans barn, og så siger han, at han vil sprætte hende op og møder op en time efter med en kniv og kaster tændte cigaretter i hovedet på hende, fortæller hun.

Det var da også en dybt påvirket og grædende kvinde, der afgav forklaring i retten.

- Hun har været fuldstændig underlagt de totalt nedværdigende og krænkende forhold, og hun har gentagne gange forsøgt at komme ud af forholdet med ham. Men hun har været bange for sin egen og sine børns sikkerhed – og dem omkring dem. Han er også dømt for at sige, at han ville brænde hendes forældres hus ned, mens de lå og sov. Så hun var i den grad påvirket af situationen, fortæller hun.