Trusler mod reklamefirma bag SAS-kampagne

Politiet undersøger mistænkelige forhold ved en virksomhed i Adelgade i København.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om bombetrusler.

Desuden erfarer Ekstra Bladet, at der er tale om reklamebureauet &Co., der står bag kampagnen 'SAS - What is truly Scandinavian?' for luftfartsselskabet SAS, der onsdag blev voldsomt debatteret.

Mange af de ting, vi tager for givet som værende danske, er det i virkeligheden ikke, fortælles i det den udskældte reklamefilm. Video: SAS.

- Der har været nogle trusler mod et firma, og det er vi ved at undersøge nærmere, siger Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Folk udviser irritation over ikke at kunne komme på arbejde Foto: Aleksander Klug

Foto: Aleksander Klug

Politiet er i fuld gang med at undersøge stedet, og de har spærret Adelgade af fra Gothersgade til Dronningens Tværgade.

- Det er så stort, at vi må vente på, at der kommer flere hunde. Når de kommer, får vi undersøgt det hele med bombehunde, siger Henrik Brix.

Evakuering

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er mindst seks politibiler, en indsatsleder, en ambulance, en akutlæge og en bomberydderbil.

- Politiet er lige nu ved at evakuere folk fra et hostel på Adelgade, og de har fået at vide, at det er, fordi der er en trussel mod et firma, siger han omkring klokken 09.30.

- Der er virkelig meget fart på folk. Nogle går, nogle løber, og der er rigtig mange folk, der går med deres tasker og kufferter, fortsætter Ekstra Bladets mand på stedet.

Det er ikke alle personer på Adelgade, der er blevet evakueret. Politiet oplyser, at de har evakueret dem, de fandt nødvendigt at evakuerer.

Politiet fik anmeldelsen om de mistænkelige forhold omkring klokken 05.10.

Der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår politiet er færdige med at arbejde på stedet.

Først lagde flyselskabet en video på YouTube, som efterfølgende blev mødt af voldsom kritik i både Sverige og Danmark.

Så trak SAS videoen tilbage under påskud om, at man 'havde været udsat for et omfattende angreb' i form af vrede kommentarer fra såkaldte internet-trolls.

Ved 17-tiden onsdag lagde SAS så en ny udgave af videoen op.

Opdateres ...