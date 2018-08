Trusler mod skuespillere stopper DR-optagelser til kendt serie

Ved du noget. Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. tekst)

Optagelser til kommende afsnit af den kendte DR-serie Bedrag er tidligere i dag blevet indstillet, efter skuespillere på stedet blev truet af lokale unge.

Det oplyser producenten bag serien, Caroline Schlüter, til Ekstra Bladet i en mail med følgende ordlyd:

'Jeg kan bekræfte, at optagelserne til DR’s kommende dramaserie ’Bedrag III’, der i dag fandt sted i Farum Midtpunkt, blev afbrudt af en gruppe maskerede personer, der opførte sig truende. En bil fra DR Drama, som vi havde stående på stedet, blev ødelagt. Ingen personer er kommet til skade. Vi kender ikke noget til baggrunden for truslerne og må henvise til politiet for yderligere oplysninger. Vi har indstillet optagelserne og kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår de genoptages.'

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Flemming Hansen, fortæller følgende:

- Vi modtog en anmeldelse om episoden i dag klokken 12.30, siger Flemming Hansen.

Artiklen fortsætter under billedet.

DR indstillede fredag optagelserne til en serie efter trusler mod skuespillere. (Foto: Kenneth Meyer)

Det er ifølge Ekstra Bladets oplysninger medarbejdere fra DR, der indgav anmeldelsen.

Truslerne mod skuespillerne skal være kommet fra flere gerningsmænd. Hvor mange har politiet endnu ikke overblik over.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om unge med indvandrerbaggrund.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har DR flyttet deres køretøjer væk fra bebyggelsen på Nygårdsterrasserne. Medarbejdere bliver afhørt af politiet, der er til stede med tre biler.

Politiet har i samme forbindelse afspærret området om en af filmholdets biler, en Audi Q-serie, med ødelagt for-, bag- og siderude. Politiet har sikret dna fra bilen samt taget billeder af den.

DR har efter alt at dømme indstillet optagelserne for i dag og er ved at forlade Farum Midtpunkt, mens politiet er til stede og sikrer området.