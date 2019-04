Trusselsbrev med ukendt pulver sendt til madfirmaer

Et brev med et ukendt sundhedsfarligt pulver er sendt til flere danske fødevarevirksomheder.

Det bekræfter Rigspolitiet over for TV2.

- Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser, siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV2.

Brevet, der er sendt fra Belgien, skulle foruden pulveret indeholde trusler om, at virksomheden vil få forgiftet sine varer i supermarkeder, hvis ikke der bliver overført 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoin.

Samtidig oplyses det, at politi i en række europæiske lande har indledt efterforskninger.

De første trusselsbreve skulle være ankommet 7. april, hvor blandt andet virksomheden Findus i Sverige modtog et brev med hvidt pulver.

Også en række virksomheder i Italien modtog trusler.

Det fremgår ikke tydeligt, om der skulle være sendt ét brev til hver af de danske virksomheder, eller om der er sendt et samlet brev. Rigspolitiet ønsker desuden ikke at oplyse over for TV2, hvilke eller hvor mange firmaer der er tale om.