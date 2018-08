Trykluft fra kollapset bro sendte mand på flyvetur

10 meter gennem luften og ind i en mur.

Det var turen, som en mand fik sig, efter at en bro i den italienske havneby Genova kollapsede og sendte bølge af trykluft mod manden.

Han kalder det selv et 'mirakel', at han overlevede.

Det skriver nyhedsbureauet AP med henvisning til en italiensk lokal tv-station, efter at en firesporet motorvejsbro er kollapset i Genova i italien.



Foto: Luca Zennaro/ANSA via AP

Mindst 35 personer er omkommet, oplyser kilder i det italienske brandvæsen til det italienske nyhedsbureau Ansa.

Der er også personer, der så og oplevede hændelsen på nærmeste hold.

Manden fortæller, at trykbølgerne fra brokollapset sendte ham 10 meter gennem luften og ind i en mur, hvor han fik skader på sin skulder og hofte.

- Jeg var foran min lastbil, og jeg fløj væk ligesom alt andet. Ja, jeg tror det er et mirakel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er tom for ord, siger han ifølge AP til tv-stationen.

Her kollapser broen i Genova

Han talte og blev filmet, mens han var på vej væk fra ulykkesstedet, men gav ifølge AP ikke sit navn.

Davide De Giorgio - et andet øjenvidne - filmede den kraftige regn fra et vindue på hans kontor i byen, da han så en del af broen falde sammen, skriver CNN.

- Så snart jeg startede kameraet for at filme regnen, hørte vi en høj lyd og broen kollapsede, siger Davide De Giorgio til CNN og tilføjer,

- Det tog mig tre sekunder inden det gik op for mig, hvad der var sket. Mine kollegaer og jeg rystede. Det var skræmmende.





Foto: AP

Der er tale om en motorvejsbro hen over en del af byen. Ifølge Ansa er der et stykke af broen, der er faldet ned fra mange meters højde.

Broen går som en viadukt over en lavtliggende del af byen.

Et andet øjenvidne Davide Ricci fortalte ifølge CNN det lokale medie Il Secolo XIX, at han så et lyn ramme broen kort tid før, at den styrtede sammen.

- Murbrokker fra den kollapsede bro faldt 20 meter fra min bil. Den centrale pylon smuldrede, og så faldt resten sammen, siger han ifølge CNN og tilføjer, at han kørte sydpå langs den nærliggende flodvej.

Pyloner bruges til at understøtte de kabler, brofagene hænger i.