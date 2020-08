Tumult i retten før LTF-sag

En sag mod fem Loyal to Familia-medlemmer på henholdsvis 21, 23, 25, 28 og 30 år fik en kaotisk start onsdag morgen ved Retten i Kolding.

Det skriver Fredericia Dagblad, som selv var til stede i retslokalet.

Sagen handler om afpresning og videreførelse af en forbudt forening. De fem mænd er alle tiltalt for at have videreført Loyal To Familia (LTF) i Fredericia 4. september 2018 – samme dag, som banden første gang blev erklæret forbudt via en afgørelse fra Københavns Politi.

Videreførelsen skulle dels være sket ved, at en af de tiltalte har fremvist en halstatovering med bogstaverne ’SYLF’ (Support Your Local Family, red.), som politiet mener, er et LTF-kendetegn, dels ved at en af de tiltalte lavede et håndtegn med bogstavet ’F’, som ligeledes menes at at være et LTF-kendetegn.

Retssagen nåede ifølge det lokale medie end ikke at gå i gang, før der var så meget ballade, at kampklædte betjente måtte skride ind.

En af tilhørerne fik sagt noget, der fik den 28-årige tiltalte mand fra Fredericia til at rejse sig op og svare tilbage. Ordvekslingen virkede angiveligt truende og aggressiv.

Det fik de seks andre tilhørere, som kom i en samlet flok, til at rejse sig op i sådan en fart, at stolene under dem røg bagud. En af tilhørerne nåede at tage en stol op foran sig, som ville han kaste med den.

Betjentene i salen fra politiets reaktionspatrulje handlede hurtigt og fik i løbet af kort tid gennet de syv tilhørere ud fra retslokale 11. På et øjeblik blev antallet af tilhørere således reduceret fra ni til to. Derudover var otte tilstedeværende fængselsbetjente behjælpelige med at få ro i retssalen igen.

Retssagen mod de fem mænd, der er tiltalt for blandt andet at videreføre den forbudte LTF-bande, er planlagt til at køre over tre dage.