Tumult på station: Mand ramt af tog - politiets efterforskningsleder er tilstede

Politiet er lige nu massivt tilstede på Ryparken Station efter en person er blevet påkørt af et tog

Københavns Politi sender lige nu patruljer til Ryparken Station efter en mand er blevet ramt af toget.

Ekstra Bladets mand fortæller, at der angiveligt har været tumult på stationen. Samtidig er en mand blevet ramt af et tog, efter han røg ned på skinnerne.

Ekstra Bladet har talt med Lars Westerweel, vagtchef, Københavns Politi:

Vores mand på stedet fortæller, at der er fire-fem politibiler tilstede, den centrale efterforskningsleder er på stedet, og der skulle angiveligt have været noget tumult, inden denne mand er landet på skinnerne. Jeg vil høre, om du kan hjælpe os med at gøre os klogere på, hvad der er sket?

- Vi er i den indledende fase. Du beskriver situationen, som den er. Jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Lars Westerweel.

- Har I fået anmeldelser på det tumult?

- Som jeg sagde til dig: Jeg har ikke yderligere kommentarer.

Opdateres