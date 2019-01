Tungt bevæbnet mand amok på teenagere: 'Jeg slår jer ihjel'

En 36-årig mand fra Hurup i Thy blev nytårsnat anholdt for både vold og trusler på livet rettet mod en gruppe unge og en af deres forældre.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 23.40 om en mand, der truer fire unge i 15-års-alderen med et gevær, forklarer vagtchef Simon Skelkjær.

- Han beskylder de unge for at have lavet nogle nytårsløjer med hans postkasse og forlanger, at de skal gøre den ren. Derefter råber han efter dem, at han ' vil slå dem ihjel', 'han ved, hvor de bor' og 'han kommer, når de sover'.

Derefter ankommer en af de unges far til stedet, men han bliver hurtigt væltet omkuld og slået i ansigtet af den 36-årige mand, fortæller politiet.

- Efterfølgende går den anholdte så tilbage i huset og henter et gevær med kikkertsigte og lyddæmper og kommer ud på gaden igen og sigter på de unge og manden.

- Kort efter ankommer vi til stedet og anholder manden. Det viser sig, at der er tale om et luftgevær, men da vi kommer ind i huset, er han også i besiddelse af en armbrøst, en peberspray, knojern og en strømpistol, forklarer vagtchef Simon Skelkjær.

Den 36-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Her vil han blive sigtet for vold, ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet.

