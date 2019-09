Turist fik stjålet ur til 1,7 millioner kroner

Et amerikansk par, der var på ferie i Stockholm, blev søndag eftermiddag udsat for et usædvanligt frækt tyveri af et armbåndsur til en værdi af hele 250.000 dollars. Det svarer til ca. 1,7 millioner danske kroner.

Det drejer sig om et luksus-ur af mærket Richard Mille, et fornemt kendt schweizisk ur-firma, der blev grundlagt i 2001 af Dominique Guenat og Richard Mille med base i byen Breuleux.

Urets ekstreme pris skyldes, at det er et unikt ur, der kun findes i ganske få eksemplarer i hele verden.

Det skriver SVT

Det var her foran det berømte Grand Hotel i Stockholm, at det frække ur-tyveri fandt sted. (Foto: Polfoto)

Søndag eftermiddag klokken cirka 16.30 afsluttede det amerikanske par en guidet tur rundt i Stockholms indre by foran Grand Hotel. Her blev den amerikanske mand tiltalt af to fremmede mænd, der spurgte ham, om han ikke ville være så venlig at tage et billede af dem med de fremmede mænds egen mobiltelefon. Det sagde den amerikanske turist ja til.

Daniel Horner, der er chef for lokalpolitiet i bydelen Normalm, har overfor SVT forklaret, hvad der så skete:

- Da den amerikanske mand skal aflevere mobiltelefonen til de to mænd, tager en af gerningsmændene fat i hans arm og låser den fast mod sin egen krop, mens han river uret af mandens arm, fortæller Daniel Horner og.tilføjer, at den anden gerningsmand stillede sig foran den amerikanske kvinde, så hun ikke kunne se, hvad der foregik.

Den amerikanske mand havde i øvrigt både kvittering og certifikat på det dyre ur, som blev stjålet. Parret er nu rejst tilbage til USA uden det dyre ur.