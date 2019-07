Turist gruppevoldtaget i danskerparadis: 12 mænd arresteret

En 19-årig britisk kvinde har anmeldt, at hun er blevet gruppevoldtaget på sin ferie.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Den voldsomme episode skulle angiveligt have fundet sted tirsdag aften på et hotel i den cypriotiske by Ayia Napa, som er et populært feriested for turister. Onsdag blev politiet kontaktet af kvinden.

Politiets har allerede anholdt 12 israelske mænd, som befandt sig på hotellet. De menes at stå bag voldtægten.

Mændene skal stå for retten i dag, torsdag. To af dem er under 18 år. De har allerede nægtet sig skyldige i forbrydelsen.

Venner

Ifølge de israelske mænd var de venner med den 19-årige britiske kvinde. En af dem havde angiveligt hjulpet hende med at oversætte fra engelsk til hebrarisk.

En pårørende til en af mændene fortæller mediet, at han ikke forstår engelsk og ikke kan følge med i retsprocessen.

- Han ringede til mig i gråd, fordi han ikke forstår, hvad der sker rundt om ham, siger moderen.

Israels Udenrigsministerium har bekræftet, at de arbejder sammen med de cypriotiske myndigheder og undersøger sagen. De er også i kontakt med de mistænkte og deres familier.