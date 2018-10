Turist overfaldet ved Tivoli: Fik stjålet kostbart Rolex

En turist fik lørdag aften stjålet sit kostbare Rolex-ur i Bernstorffsgade i København ud for Hotel Nimb og Tivoli.

To tyve masede sig op ad den 49-årige sydamerikaner og greb fat i hans håndled.

Pludselig løb de fra stedet, formentlig mod Hovedbanegården, og turisten opdagede, at hans Rolex-ur til en værdi på 50.000 euro - cirka 372.000 kroner - var væk.

Politiet har foreløbig ikke et brugbart signalement af tyvene, men undersøger flere spor. Politiet er også i tvivl, om forholdet skal betegnes som et røveri eller et trick-tyveri begået af såkaldte 'danse-tyve'.

De møver sig tæt ind på offeret og 'danser' og benytter forvirringen til at stjæle uret. Der har været en række af den slags tyverier i sommer.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.30 lørdag. Det er foreløbig den eneste anmeldelse af den slags i weekenden, oplyser politiets centrale efterforskningsleder.

- Vi har været plaget af den slags tyverier før, og vi har fokus på det, siger efterforskningslederen.

Tidligere trick-tyverier af dyre ure er fortrinsvis blevet begået af unge mænd fra Nordafrika.

Et af flere tyverier i år gik 22. maj ud over en af Ekstra Bladets fotografer på Rådhuspladsen i København.

Han fik stjålet et Breitling ur til 25.000 kroner, da han på gaden foran Politikens Hus blev antastet af en ung mand, der spurgte om vej til Nørreport Station.

- Jeg var sådan set i alarmberedskab med det samme, fordi han opførte sig underligt og hele tiden ville give mig high five, men jeg passede på telefon og kreditkort i lommerne og skænkede ikke uret en tanke, fortalte fotografen.

En 23-årig marokkaner blev anholdt og fængslet for tyveriet, efter at en betjent i sin fritid genkendte ham i en gruppe på gaden.

