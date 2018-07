Turistbåd sank under storm: Nu er der nye oplysninger om tragedien

Det var under voldsomme vejrforhold, at den nu sunkne turistbåd stævnede ud, viser nye informationer

Torsdag sank en turistbåd med 31 personer om bord i Table Rock Lake i den amerikanske delstat Missori. 17 passagerer døde - herunder ni personer fra samme familie.

Se også: 17 personer mister livet i ulykke med turistbåd i USA

Kaptajnen havde forud for sejlturen sagt, at det ikke var nødvendigt at tage redningsveste på under sejladsen. Nu er der så kommet nye, foruroligende oplysninger frem om den skæbnesvangre sejltur, der endte på tragisk vis.

På et pressemøde søndag kunne det Nationale Sikkerhedsråd for Transport fortælle, at kaptajnen handlede mere end normalt uforsvarligt, da han afviste, at der var behov for redningsveste.

Da turistbåden sejlede fra land, blæste det nemlig med 121 kilometer i timen - fire kilometer i timen mindre end officiel orkanstyrke.

Sejlede ud i voldsom storm

De første meldinger gik ellers på, at båden var sejlet ud i roligt vejr, men kort tid efter at have sat fra land, var blevet ramt af en pludselig storm, der fik den væltet om i bølgerne. Det får nu alarmklokkerne til at ringe.

- Vi er nødt til at undersøge, hvordan informationer blev videregivet til de personer, der tog beslutningen om at sejle ud i det vejr, siger Earl Weener fra det Nationale Sikkerhedsråd for Transport på pressemødet i byen Branson ifølge The Independent.

Han kunne samtidigt fortælle, at bølgerne var to meter høje, da båden kæntrede.

Artikel fortsætter under billedet ...

Det var en tydeligvis berørt Tia Colemann, der på pressemødet fortalte, hvordan hun overlevede skibsbrudet, mens ni af hendes familiemedlemmer omkom. Foto: AP/Charlie Riedel

En af de overlevende fra tragedien er Tia Colemann. Hun har til flere amerikanske medier fortalt om ulykke, hvor kun hun og hendes 13-årig nevø var de eneste af i alt elleve familiemedlemmer, som overlevede.

Hun var også tilstede ved pressekonferencen, hvor hun kom med flere oplysninger om, hvad der skete torsdag, da den lille turistbåd sank.

- Da vandet kom ind over dækket, vidste jeg ikke, hvad der foregik. Jeg havde min søn ved min side, men da vandet oversvømmede båden, kunne jeg ikke mærke nogen længere. Jeg kunne ikke se noget længere, og jeg husker bare, at jeg tænkte, at jeg var nødt til at komme ud, siger Tia Colemann.

Det var en meget bevæget Tia Colemann, der fortalte om forløbet. Flere gange måtte hun stoppe op, fordi det tårerne pressede sig på. Men på trods af den store personlige tragedie, hun lige nu gennemlever, havde hun overskud til at takke redningsfolkene.

- Disse skønne engle. Jeg ved ikke, hvem de var, men de reddede mig op. Da jeg kom op, kunne jeg ikke se nogen fra min familie, men jeg overlevede takket være Gud og samaritterne, lyder det fra den overlevende kvinde.

Bebrejder kaptajnen

Kun Tia Colemanns nevø overlevede sammen med hende, mens hendes mand og fire af hendes børn, hvoraf to var babyer, omkom under ulykken.

På pressekonferencen blev hun også spurgt ind til kaptajnen, der ligeledes overlevede, men ikke har forklaret offentligheden endnu, hvorfor han mente, at der ikke var behov for redningsveste under sejlturen.

- Det, der står mest klar for mig, er, at lige meget hvad føler jeg, at hvis vi bare havde haft en redningsvest på, så kunne jeg have reddet mine børn. De var kommet op til overfladen, hvor nogen kunne havde reddet dem, forklarer Tia Colemann.

Der er endnu uvist, om der kommer et retsligt efterspil mod kaptajnen eller Ripley Entertainment, der ejer turistbåden.

Se også: Turistbåd sank: Mor mistede ni familie-medlemmer