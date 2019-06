Turistbus drøner over vejbaner inden uheld

En turistbus er lørdag formiddag kørt galt i København.

Det oplyser Københavns Politi.

- En bus har påkørt en elmast. Der var passagerer ombord, men jeg ved ikke hvor mange. En er kommet til skade, men det er ikke alvorligt. Det er chaufføren, siger Kristian Rohdin, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Påkørslen er sket på Vasbygade i Københavns sydhavnskvarter.

- Vi har spærret gaden, fordi gadebelysningen er påvirket. Det skal lige op at køre igen, siger Kristian Rohdin.

Vejen er spærret fra omkring Sydhavns Plads til Dybbølsbro Station i. Billeder viser, hvordan ledninger ligger hulter til bulter over vejen.

Artiklen fortsætter under billedet:



Ledningerne hænger ned efter uheldet. Foto: Kenneth Meyer

Bussen kom kørende på den todelte vej i højre side, da den af endnu uvisse årsager kørte galt helt ovre i venstre side af vejen - på den anden side af rabatten af græs og en cykelsti.

- Vi har en bilinspektør på sagen, så vi kan finde ud af, hvad der bringer bussen derover. Der har været to chauffører ombord, men hvad der er gået for sig, det skal vi lige finde helt ud af, siger Kristian Rohdin fra Københavns Politi.

Passagerer bragt videre

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en del af passagererne er bragt videre i en ny bus. Deres tasker er flyttet med over i det andet køretøj.

Det bekræfter Københavns Politi.

- Et par af passagererne har været ret chokerede, så dem har vi selvfølgelig taget os af. Men ellers er resten videre, siger Kristian Rohdin.

Ledninger klippet ned

Vasbygade forventes at være spærret indtil tidlig eftermiddag.

- Det handler simpelthen om, at der skal ryddes op i forhold til gadebelysningen. Lige nu kan jeg ikke sige, hvor lang tid det kommer til at tage, men formentlig et par timer, siger Kristian Rohdin fra Københavns Politi klokken 11.20.

Hovedstadens Akutberedskab oplyser, at man har haft tre ambulancer og en akutlægebil på stedet.

Politi, brandvæsen og ambulancer på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Bussen er braget ind i en mast i venstre side af den dobbeltsporede vej. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen.