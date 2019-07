Turister advares: Ekstrem hedebølge på vej

Asfalten forventes at blive op mod 54 grader i Washington, hvor turister frarådes at gå på byens fortove i solen

En hedebølge har sat kursen mod den amerikanske østkyst, advarer Meteorologisk Institut i USA.

Turister i store byer som hovedstaden Washington og New York bliver derfor advaret mod at opholde sig for meget uden for i weekenden. Lørdag vil temperaturerne nemlig stige til hele 43 grader i skyggen.

Institutet spår, at der vil blive sat varmerekorder i denne weekend, som ikke er set siden begyndelsen af forrige århundrede.

Det er en god ide at opholde sig i skyggen, hvis man opholder sig på den amerikanske østkyst i netop denne weekend. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Meteorologer forventer således, at det bliver ligeså varmt langs østkysten, som det normalt er i ørkenstaten Nevada, hvor det ikke er et særsyn, at temperaturen sniger sig over 40 grader i skyggen.

Derfor skal man udvise forsigtighed, advarer den amerikanske meteorolog George Steinberg.

- Det vil være direkte sundhedsfarligt at gå uden for, når det er allervarmest. Vi opfordrer derfor alle til at blive indendørs eller at opsøge nogle af byens special-indrettede 'nedkølingscentre', siger han til avisen New York Times.

Asfalten kan blive helt op til 54 grader, og det er nok til at forbrænde både hunde og mennesker. Derfor skal man holde sig fra fortove, som har bagt i solen i flere timer, lyder advarslen videre.

Ifølge Meteorologisk Institut vil totredjedele af hele USA blive ramt af den massive hedebølge. På Twitter skriver de, at der fra østkysten og helt ind til byer som Chicago og Kansas vil være temperaturer langt over 100 fahrenheit (38 grader, red.)

Here's a glance at the warmest #heat index values across the Eastern two-thirds of the country through Monday, with 100 to 110 degree readings common. A true #summer scorching heat wave! pic.twitter.com/6XdmkN9uLN — National Weather Service (@NWS) July 17, 2019

Rokordvarm sommer

I Europa har man kursen mod den varmeste sommer i næsten 100 år, mens det ligeledes ser ud til at blive en rekordvarm sommer på det nordatlantiske kontinent.

Ifølge USA Today har netop denne sommer været den varmeste nogensinde, og dermed slået de rekorder, som blev sat for tre år siden under sommeren i 2016.

Hedebølgen forventes altså at blive brutal i løbet af den kommende weekend, men allerede mandag forventer Meteorologisk Institut, at temperaturerne igen vil falde til omkring 26 grader.