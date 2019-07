Turister fik falske bøder: Her bliver rumænere anholdt af rigtige betjente

Københavns Politi har slået til mod tre rumænere, der mistænkes for at have udgivet sig for at være politibetjente

Københavns Politi har anholdt og sigtet tre rumænske statsborgere, som mistænkes for at have udgivet sig for at være danske politibetjente på job i København.

På trods af et falsk politiskilt menes de tre på 37, 38 og 44 år at have forsøgt at snyde sig til inddrivelse af falske bøder. Det har de efter politiets opfattelse gjort ved at henvende sig til turister i hovedstadsområdet, som på gebrokkent engelsk pludselig er blevet beskyldt for at have begået noget kriminelt, som de skal betale en bøde for på stedet.

Senest i søndags, hvor det gik ud over en gruppe kinesiske turister ved et hotel på Østerbro. To kinesere blev bedt om at udlevere deres pas til de falske betjente.

De tre blev anholdt på Aaboulevarden, efter at en politipatrulje havde genkendt den bil, de kørte i, på Østerbro. Foto: Jonas Olufson

Politiet fik fat i de tre, fordi vidner til episoden i søndags havde noteret bilmodel og nummerplade. Det var de tip, som gjorde, at bilen blev spottet af en patrulje på Østerbro.

Det viste sig, at de to på 37 og 38 i forvejen var dømt for berigelseskriminalitet i Danmark og havde indrejseforbud. De er efterfølgende i dommervagten ved Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i 13 dage.

Efterforskningsleder i berigelsesafdelingen hos Københavns Politi Kim Refshammer fortæller til Ekstra Bladet, at man nu vil benytte perioden med varetægtsfængsling til at undersøge, om rumænerne kan sættes i forbindelse med andre af den seneste tids sager om falske betjente.

En gruppe kinesiske turister har anmeldt til poltiiet, at de var blevet opsøgt af personer i denne bil, som udgav sig for at være politibetjente og opkrævede bøder. Foto: Jonas Olufson

Når det gælder den konkrete sag med kineserne i søndags, er de vigtigste vidner til episoden - kineserne selv - i mellemtiden rejst ud af Danmark, siger Kim Refshammer.

Den 44-årige rumæner måtte løslades efter afhøring.