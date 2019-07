Turister indrømmer drab på betjent

To 19-årige amerikanske turister har indrømmet drabet på en betjent fra det italienske politi 'Caribinieri' i Rom fredag. Det oplyser italiensk politi, skriver AP.

Ifølge mediet havde de to turister følt sig snydt, da de prøvede at købe et gram kokain i byen. Efterfølgende stjal de en taske fra sælgeren og forlangte 100 euro og et ordentligt gram for at udlevere tasken.

Sælgeren valgte at kontakte politiet, som mødte op, da han skulle mødes med de to turister. Det var på det tidspunkt, at den 35-årige betjent Mario Cerciello Rega blev dræbt.

Ifølge politiet blev han stukket otte gange med en kniv.

Ifølge politiet blev Mario Cerciello Rega gift for halvanden måned siden. Foto: Ritzau Scanpix