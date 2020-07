Turisttrafik skaber kaos på motorvejene

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 16.29

Ventetiden ved den tyske grænse ind mod landet har ændret sig, melder Syd- og Sønderjyllands Politi ud på Twitter.

I både Frøslev, Kruså og Padborg er der én times ventetid.

Til gengæld er der ikke længere ekstra rejsetid i hverken Sæd eller Padborg.

Der er massive trafikale problemer på vejene lørdag - en dag på året, hvor der er ekstra mange på vejene, der enten skal ud eller hjem fra rejse.

Både ved grænsen fra Tyskland mod Danmark og på Storebæltsbroen mod Sjælland advares der om kødannelser.

Det skriver henholdsvis Syd- og Sønderjyllands Politi og Sund & Bælt på Twitter.

15:48 I retning mod Sjælland advares der imod kødannelse. — Sund & Bælt (@sbaelt) July 25, 2020

Aktuelle ventetider ved grænsen:

Frøslev: 1 1/2 times ventetid

Kruså: 1 times ventetid

Padborg: 30 minutters ventetid

Sæd: 20-30 minutters ventetid

Pebersmark: Ingen ventetid#politidk#ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 25, 2020

Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget i A/S Storebælt, fortæller til Ekstra Bladet, at man må væbne sig med tålmodighed, hvis man skal rejse på vejene lørdag.

- Der er simpelthen enorm trafik. Det er ikke bare hos os, men på alle veje. Især i østgående retning.

- Det er faktisk ved at løsne lidt op nu, men man må forvente, at der er tæt trafik helt frem til klokken 19-20 stykker, siger han.

Han kan desuden oplyse, at hvis man skal over Storebæltsbroen, og man ønsker at betale med kort eller kontant, så må man forvente yderligere ventetid på broen.

Kø ved grænsen

Ved den tyske grænse er der til gengæld konkrete tal på, hvor meget man må vente. Og man skal helt sikkert være ekstra tålmodig, hvis man selv skal i bil fra Tyskland til Danmark.

I Frøslev er der 90 minutter ekstra ventetid og i Kruså må man forvente 60 minutter ekstra.

I Padborg og Sæd skal man sidde op i mod 30 minutter ekstra i bilen.

Der er ikke meldinger om ekstra ventetid i Pebersmark.

Billedet var nogenlunde det samme sidste weekend, hvor der også var ventetid nogle steder ved den tyske grænse på over en time.